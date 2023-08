Am 1. Juli 2023 hat Gülay Stelzmüllner die Rolle des Chief Technology Officer - Area 4 im Executive Management Team der Allianz Technology übernommen. Sie berichtet an CEO Agostino Ferrara. Die Diplominformatikerin, die seit April 2022 als CIO agierte, löste Giovanni Paolo Bruno ab, der dem zehnköpfigen Geschäftsführungsgremium als COO erhalten bleibt. Mehr erfahren

Neuer CIO der Allianz Technology wurde Nicola Bosisio mit Berichtslinie zu COO Bruno. Der Manager berichtet in dieser Funktion an den neuen COO Giovanni Paolo Bruno. Bosisio kommt von Accenture, wo er mehr als 18 Jahre in unterschiedlichen Positionen gearbeitet hat. Mehr erfahren

Nach einem Jahr als IT-Chef übernahm Karl Markgraf am 1. Juli 2023 auch den CEO-Posten der FTI Group. Sein Vorgänger Ralph Schiller steigt in den Aufsichtsrat des Touristikkonzerns auf. Mehr erfahren

Mit Petra Finke hat die Dekra SE erstmals einen Chief Digitalization Officer (CDO) berufen. Sie trat den Posten am 1. Juli an. Peter Laursen wurde Chief Operation Officer. Mehr erfahren

Ausblick

Mehr als 20 Jahre lang arbeitete Robert Leindl für den Halbleiterhersteller Infineon Technologies. Zum 1. August wechselt der Ingenieur der Elektrotechnik und Informationstechnologie zum Schweizer Technologieunternehmen Comet Group. Mehr erfahren

Nach rund 16 Jahren verlässt Renato Premezzi die Credit Suisse Bank und kehrt in die Schweizer Versicherungsbranche zurück. Ab 14. August leitet der Manager die IT der Mobiliar Versicherungsgesellschaft. Mehr erfahren

Zum 1. September 2023 übernimmt Oliver Herzog den CIO-Posten bei der Thüga. Seine Vorgängerin Annette Suckert scheidet altersbedingt aus dem Unternehmen aus. Mehr erfahren

Achim Dahlbokum agiert ab September als CIO der AXA Deutschland und löst Stefan Lemke ab. Der neue IT-Chef kommt aus den eigenen Reihen, er ist bereits seit 2010 bei dem Versicherer. Mehr erfahren

Stefan Lemke wiederum, derzeit CIO von Axa Deutschland, wechselt zum 1. Januar 2024 als IT-Vorstand zur Signal Iduna Gruppe. Mehr erfahren

Henry Widera, seit April 2020 CIO und Mitglied des Management Boards der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), verlässt den öffentlichen Nahverkehr. Der CIO des Jahres 2022 im Bereich Sustainability steigt zum 1. September 2023 bei der Personalberatung Egon Zehnder ein. Mehr erfahren

Nach vier Jahren als CIO und Digital-Staatssekretär des Landes Hessen kehrt Patrick Burghardt am 1. Januar 2024 in seine Heimatstadt Rüsselsheim am Main zurück und übernimmt die Rolle des Oberbürgermeisters. Mehr erfahren

Rückblick

Seit 1. Juni 2023 ist Herbert Lohninger nicht mehr CIO der Salzburger Universität. Der Manager ließ den Bildungsbereich hinter sich und wechselte als CDO zum Wiener Systemhaus ACP Group. Die Stelle wurde neu geschaffen. Lohninger berichtet dort an den Vorstand. Mehr erfahren

