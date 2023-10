Seit 1. September ist Falko Morlock Chief Information Officer des schwäbischen Maschinen- und Anlagenbauers Dürr AGDürr AG. Er kommt aus dem eigenen Hause und war seit April 2022 Director Information Technology des Unternehmens. Mehr erfahren

Vom Anbieter zum Anwender: Seit 1. September 2023 verantwortet Kenza Ait Si Abbou als CTO die IT im Vorstand von FiegeFiege. Die KI-Expertin war zuvor bei IBM. Sie verantwortet die Bereiche Digital Services, IT und Data Driven Company. Mehr erfahren

Nach achteinhalb Jahren kehrte Kathrin Braunwarth dem Konzern VersicherungskammerVersicherungskammer den Rücken. Am 1. September 2023 startete die Managerin bei der AXAAXA Schweiz und übernahm zum 30. September das Ressort "Data, Technology und Innovation". Sie wurde zugleich Mitglied der Geschäftsleitung. Mehr erfahren

Die MLP-GruppeMLP-Gruppe berief IT-Chef Carsten Soßna zum 1. September zum IT-Vorstand des Allfinanz-Konzerns. Das Ressort wurde neu geschaffen. Mehr erfahren

Zum 1. September 2023 übernahm Oliver Herzog den CIO-Posten bei der ThügaThüga. Seine Vorgängerin Annette Suckert schied altersbedingt aus. Mehr erfahren

Achim Dahlbokum agiert seit September als CIO der AXA DeutschlandAXA Deutschland und löste Stefan LemkeStefan Lemke ab. Der neue IT-Chef kommt aus den eigenen Reihen, er ist bereits seit 2010 bei dem Versicherer. Mehr erfahren

Henry Widera, seit April 2020 CIO und Mitglied des Management Boards der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), hat den öffentlichen Nahverkehr verlassen. Der CIO des Jahres 2022 in der Kategorie Sustainability stieg zum 1. September 2023 bei der Personalberatung Egon Zehnder ein. Mehr erfahren

Ausblick

EonEon Energie Deutschland holt zum 1. Dezember 2023 zwei neue Geschäftsführerinnen an Bord: Sandra Rauch als Chief Digital Officer (CDO) und Veronika Bunk-Sanderson als Chief Financial Officer (CFO). Die Managerinnen sollen die deutsche Vertriebseinheit des Energieversorgers weiter in Richtung DigitalisierungDigitalisierung ausrichten. Dabei wollen sie besonders die Customer-Experience-Perspektive einnehmen. Mehr erfahren

Stefan Lemke, derzeit CIO von AXA DeutschlandAXA Deutschland, wechselt zum 1. Januar 2024 als IT-Vorstand zur Signal Iduna GruppeSignal Iduna Gruppe. Mehr erfahren

Nach vier Jahren als CIO und Digital-Staatssekretär des Landes Hessen kehrt Patrick Burghardt am 1. Januar 2024 in seine Heimatstadt Rüsselsheim am Main zurück und übernimmt die Rolle des Oberbürgermeisters. Mehr erfahren

Rückblick

