"Der KSC als Vorreiter für den @FCBayern? Das ist ja fast wie in den 90er Jahren", scherzte der Fußball-Zweitligist am Dienstag via Twitter. "Auch bei uns geht es seit einiger Zeit nachhaltig ins Stadion, ab der kommenden Saison sind Mobile Tickets auch unser Standard bei Dauerkarten."

Die Münchner hatten am Montag mitgeteilt, von der nächsten Saison an keine gedruckten Karten oder Jahrestickets mehr als Chipkarten anzubieten. Der stellvertretende Vorstandschef Jan-Christian Dreesen nannte dies einen "wertvollen Beitrag für Klimaschutz und Ressourcen-Schonung". Durch die Umstellung werde es zudem erleichtert, Tickets an Freunde weiterzuleiten. Außerdem könnten Karten nicht mehr verloren werden. (dpa/rs)