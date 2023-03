Siemens Digital Industries ist sowohl Softwareschmiede als auch Service-Anbieter für die industrielle Fertigung. Der Geschäftsbereich entwickelt Lösungen rund um dreidimensionale CAD-Entwicklung, Product Lifecycle Management, Konnektivität und Cybersecurity.

Damit kennt sich Frederik Janssen aus. Er ist bereits seit dem Jahr 2000 bei SiemensSiemens und startete seine Laufbahn im Konzern als Softwareentwickler. Erste Managementerfahrung sammelte er ab 2012 als Head of Corporate Goverance IT Infrastructrure, danach stieg er die Karriereleiter kontinuierlich nach oben. Seit Januar 2023 zeichnet der Manager als CIO für die gesamte IT von Siemens Digital Industries verantwortlich.

In seiner neuen Rolle berichtet Janssen an den CFO Rudolf Basson. Sein Vorgänger Klaus OesterschulzeKlaus Oesterschulze plant, im September 2023 in den Ruhestand zu gehen. Bis dahin bleibt er als Berater für Digitalisierungs- und IT-Projekte im Unternehmen.

Zu seinen Aufgaben zählt Janssen, die IT-Landschaft modularer zu gestalten, etwa mithilfe von Microservices, und die Digitalisierung der Geschäftsbereiche zu orchestrieren. Datengestützte Entscheidungswege und flexible Architekturmodelle sollen das Business schneller digitalisieren und an Kundenanforderungen ausrichten.

Des Weiteren stehen Nachhaltigkeit und Resilienz im Pflichtenheft des IT-Chefs. IT soll ressourcenschonendes Arbeiten ermöglichen und den CO2-Fußabdruck von Projekten verringern, etwa mithilfe von CloudComputing. Aufgabe des CIO ist es auch, Lieferketten über genauere Risikovorhersagen und Ausweichpläne abzusichern.

Siemens Digital Industries hat seinen Sitz in Nürnberg. Der IT-Chef des Geschäftsbereichs ist gemeinsam mit den CIOs der anderen Siemens-Einheiten Teil des IT-Boards des Konzerns unter Vorsitz von Siemens-CIO Hanna HennigHanna Hennig. Siemens Digital Industries beschäftigt zirka 78.000 Mitarbeiter weltweit, davon 1.700 in der IT. 2022 erwirtschaftete das Unternehmen 19,5 Milliarden Euro Umsatz.