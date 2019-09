Das US-Marktforschungsinstitut Gartner hat für den aktuellen "Hype Cycle for emerging Technologies" mehr als 2.000 einzelne Technologien, zusammengefasst in 29 Kategorien, untersucht. Die Analysten leiten daraus fünf Megatrends ab. 2019 kreisen diese um das Zusammenwirken von Mensch und Maschine. Entscheidend für den Unternehmenserfolg ist laut Gartner der Einsatz hochentwickelter Systeme Künstlicher Intelligenz (KI).

Gartner gibt den Hype Cycle jedes Jahr neu heraus. Die Analysten unterteilen die Nutzung jeder Technologie in fünf Phasen: zunächst gilt die Lösung als InnovationInnovation Trigger, die mit dem ersten Einsatz überzogene Erwartungen auslöst (Phase 2). In Phase 3 folgt der Absturz in die Desillusionierung. Im Anschluss wird die Technologie nüchtern abgewogen (Phase 4) und kann schließlich in Phase 5 ihr volles Potenzial entfalten. Dabei beziehen die Analysten ihre Voraussagen auf maximal zehn Jahre.

2005

Bereits 2005 sieht Gartner das Thema "Augmented Reality" als ein mittelfristig wichtiges an und sagt voraus, dass es binnen fünf bis zehn Jahren - also spätestens 2015 - seinen Höhepunkt in der öffentlichen Wahrnehmung erreichen werde. 2006

Der Tablet-PC macht sich 2006 auf seinen Weg durch den Trend-Zyklus und verschwindet erst 2010, nachdem Apple das erste iPad vorstellt und ihn damit zu einem Massenprodukt macht. 2007

In diesem Hype Cycle taucht erstmals der 3D-Druck auf, der sich heute langsam auf dem Weg in die breite Anerkennung befindet. 2008

Es beginnt die Zeit des Cloud Computing - kaum ein anderer Begriff wird die IT-Branche in den folgenden Jahren so prägen. Heute - sechs Jahre später - ist die Wolke im "Tal der Desillusionierung" angekommen, wie auch der unten verlinkte Beitrag zeigt. 2009

Seit Jahren schon befindet sich das "Quantencomputing" im Bereich "Technology Trigger" mit der Aussicht, erst in ferner Zukunft wirklich relevant zu werden. Das war schon 2005 so und ist es bis heute. 2010

Das Internet-Fernsehen sollte diesem Hype Cycle nach bis spätestens 2020 ganz groß rauskommen. Mediatheken, Youtube und Streaming-Platformen befeuern diesen Trend, der sich derzeit auf dem Weg in die Massentauglichkeit befindet. 2011

Das Thema "Virtuelle Welten" beschäftigt Gartner seit dem Trend um Second Lífe in den Jahren 2007 und 2008. Ab 2012 hält es als "Virtual Reality" Einzug ins "Tal der Desillusionierung", wo es bis heute verharrt. 2012

Nachdem es viele Jahre lang eher ein nicht greifbarer Trend gewesen ist, sind die "Predictive Analytics" spätestens 2012 auf dem "Plateau der Produktivität" angekommen. 2013

In-Memory-Computing hat sich nach seinem Peak im Jahr 2011 aufgemacht, die überzogenen Erwartungen an die Datenverarbeitung direkt im Hauptspeicher ein wenig zu dämpfen - der produktive Einsatz kommt näher. 2014

Viele Zukunftsthemen warten auch heute wieder auf ihre Reise durch den Hype Cycle - die einen schneller, die anderen langsamer: seien es das "Smart Home", holografische Displays, 3D-Bioprinting-Systeme oder die software-definierte Welt an sich. Der nächste August kommt bestimmt... 2015

Der Hype Cycle 2015 nimmt 37 Technologietrends unter die Lupe. Im Internet of Things bekommen CIOs nun künftig eine neue Kundengruppe: Dinge wie Roboter und smarte Maschinen. Big Data und In-Memory findet man allerdings nicht mehr in der Kurve, diese Technologien hält Gartner inzwischen für etabliert. 2016

Während sich Augmented und Virtual Reality im Jahr 2016 langsam in den Produktivbereich entwickeln, erlebt die Blockchain-Technologie einen rasanten Aufstieg. Machine Learning und Software-defined Security befinden sich auf dem Höhepunkt der übertriebenen Erwartungen. 2017

Die Blockchain spielt auch 2017 eine Rolle - allerdings geht es jetzt um die überzogenen Erwartungen an die neuartige Datenbank. Während es vor zehn Jahren (2007) noch um 3D-Druck ging, schreibt Gartner jetzt über 4D-Druck. 2018

2018 sieht Gartner den Hype Cycle im Mega-Trend Mensch und Maschine. Die Grenzen zwischen beiden verschwimmen, so die Analysten. Daher geht es etwa um Neuromorphic Hardware und Brain-Computer Interfaces. 2019

Das Zusammenspiel von Mensch und Maschine sowie die Einbindung Künstlicher Intelligenz stehen im Fokus von Gartners Hype Cycle for emerging Technologies 2019. Die US-Marktforscher geben für die kommenden zehn Jahre Prognosen für 29 Technologie-Trends ab.

Im diesjährigen Hype Cycle geht es viel um die Frage, wie Systeme Künstlicher Intelligenz (KI) menschliche Leistungen verbessern können. Technisch betrachtet, kreist der Cycle um das IoT, um Cloud und Edge Computing.

Die Megatrends der nahen Zukunft

Gartner nennt folgende fünf Megatrends:

1. Sensoren und Mobilität: Kern des Internet der Dinge (IoT) sind Sensoren. Binnen zehn Jahren wird eine 3D-Landkarte der Erde entstanden sein, erwartet Gartner. Unternehmen werden den physischen Raum zur Interaktion mit ihren Kunden nutzen. Dafür sollten sie jetzt den Einsatz von 3D-Sensing-Kameras, Drohnen (als Zusteller) und autonomen Fahrzeugen prüfen. Stichwort autonome Fahrzeug: sie werden künftig auch in der Luft eingesetzt.

2. "Ausbau" des Menschen: Immer ausgefeiltere Prothesen ersetzen oder verstärken menschliche Gliedmaße. Sogenannte Exoskelette zum Beispiel, die sich Arbeiter umschnallen, verleihen dem Menschen scheinbar Superkräfte, während sie gleichzeitig Wirbelsäule, Gelenke und Muskulatur schonen. Das vergrößert nicht nur die Möglichkeiten in Fertigung oder Transport, sondern hilft auch Krankenpflegern - und deren Patienten. Künftig geht es unter dem Stichwort "Augmented Human" auch um den Einsatz von Biochips und Augmented Intelligenz.

3. Postklassisches Computing und Kommunikationslösungen ("Comms"): Das postklassische Computing ist durch komplett neue Architekturen geprägt. So verringern Low Earth Orbit (LEO)-Satelliten weltweit die Latenz bei der Internetverbindung. Dadurch werden sich Privathaushalte und Unternehmen aus bisher wenig entwickelten Regionen anschließen können. Für Entscheider in Unternehmen sind Technologien wie 5G, Next Generation Memory und Nanoscale 3D-Druck3D-Druck interessant.

4. Digitale Ökosysteme: Gartner versteht digitale Ökosysteme nicht nur als Zusammenschluss von Unternehmen - ursprünglich eventuell Wettbewerber - Lieferanten und Partnern, sondern auch als Einbeziehen von Dingen. Die nötigen Technologien kreisen um das dezentrale Netz, Wissensgraphen (Visualisierung von Strukturen, die Objekte und Verbindungen enthalten), synthetische Daten (künstlich erzeugte Daten, etwa um Produktionsanlagen und Lernmodelle zu testen) und DigitalOps (digitalisierte Weiterentwicklung von DevOpsDevOps, ein Kunstwort aus Development und Operations).

5. Fortgeschrittene KI und Analytics: Unternehmen lassen traditionelle BI-Lösungen (Business IntelligenceBusiness Intelligence) hinter sich. Sie arbeiten mit adaptivem maschinellem Lernen, Edge AI (AI für Artificial IntelligenceArtificial Intelligence), Edge AnalyticsAnalytics und Graphen-Analysen. AI-Plattformen funktionieren nach dem As-a-Service Modell (AI PaaS).

Gartner ordnet jeden Trend einer Zeitleiste und einem Wirkungsgrad zu. So wird 5G binnen zwei bis fünf Jahren einen hohen Nutzungsgrad erreicht haben und hohe Wirkung entfalten. Noch stärker - nämlich "umwälzend" - wird sich der Einfluss von Augmented Intelligence und Edge AI zeigen. Ebenfalls umwälzendes Potenzial schreibt Gartner dem dezentralen Netz zu. Spürbar wird das allerdings erst in mehr als zehn Jahren.

Trendthema digitale Ethik

Einige ausgewählte Technologien:

Die Augmented Reality Cloud (AR Cloud): Als digitaler Content Layer fungiert die Augmented Reality Cloud quasi als digitale Legende der physischen Welt und stellt künftig eine Kernkomponente der Infrastruktur dar. Ausgereift ist die Technologie bei weitem noch nicht, aber ihre Wirkung wird umwälzend sein. Die AR Cloud berührt nicht nur Fragen von DatenschutzDatenschutz, Sicherheit und ComplianceCompliance, sondern auch von digitaler Ethik. Als Anbieter treten schon jetzt Amazon, Apple, Facebook, Google und Microsoft auf, aber auch weniger bekannte Namen wie 6D.ai und Xperiel.

Dezentrale autonome Organisationen (DAO): Gartner nennt dezentrale autonome Organisationen "Outlaws". Denn diese digitalen Informationsobjekte, über die Informationen gespeichert oder prozessiert werden, schalten sich ohne menschliches Zutun in Geschäftsprozesse oder andere Interaktionen ein. Sie basieren auf der BlockchainBlockchain und Smart Contracts und agieren vollkommen autonom über verschiedene geografische Regionen hinweg - deshalb entziehen sie sich länderspezifischen Compliance-Vorgaben.

Die Vorteile der DAOs liegen in der Geschwindigkeit und Agilität, die sie Anwendern bescheren. Sie können zu schnellerer und besserer Entscheidungsfindung beitragen. Gartner sieht sie noch im embryonalen Stadium, aber auch sie werden - binnen fünf bis zehn Jahren - umwälzende Wirkung zeigen. Erste Anbieter sind Colony, DAO IPCI, DAOstack und Ethereum.

Augmented Intelligence: Ein anderer - etwas mystischer - Begriff für Augmented Intelligence ist "Kentaur". Vergleichbar dem sagenhaften Mischwesen aus Pferd und Mensch erhält der Mensch quasi magische Kräfte durch die Verschmelzung mit Technologie. Diese "Mensch-Maschine-Partnerschaft" kann körperliche wie kognitive Fähigkeiten steigern. Obwohl die Technologie noch in einem frühen Stadium steckt, ist der Nutzungsgrad vergleichsweise hoch. Gartner rät CIOs, sich beim Einsatz auf den Nutzen für den menschlichen Mitarbeiter zu fokussieren, statt die Automatisierung in den Mittelpunkt zu rücken. Wichtig ist, sich den ethischen Fragen zu stellen, die mit dem Einsatz von Augmented Intelligence verbunden sind.

Bots mit "emotionaler KI"

"Gefühls-KI" oder "emotionales Computing": Ziel von sogenannter emotionaler KI ist es, anhand von Gesichts- und Sprechanalyse oder anderen Technologien die Gefühle des menschlichen Gegenübers zu erkennen, um individueller auf dessen Bedürfnisse zu reagieren. Für Unternehmen ist das etwa beim Einsatz von Robotern als persönliche Assistenten interessant.

Gartner sieht emotionales Computing zum gegenwärtigen Zeitpunkt in einer rechtlichen Grauzone, das gelte insbesondere für die EU. Die EU-Kommission habe kürzlich eine Initiative gestartet, die die ethischen Fragen diskutiert.

AI PaaS (Künstliche Intelligenz nach dem Platform-as-a-Service Modell): Plattformen für maschinelles Lernen und Künstliche IntelligenzKünstliche Intelligenz aus der Cloud umreißt Gartner als AI PaaS. Der Hype um solche Lösungen wird noch steigen, so die Analysten. Zumal der Markt ausgereifte Lösungen anbietet, bekannte Player sind Alibaba, Amazon Web Services, Baidu Cloud, Google (Cloud AI), IBM mit seiner Cloud und Microsoft mit Azure.

Gartners Research Vice President Brian Burke hält eine hohe Innovationsfähigkeit eines Unternehmens für den entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Angesichts der rasanten technologischen Entwicklung hätten selbst sehr innovative Firmen Mühe, Schritt zu halten, merkt Burke an.