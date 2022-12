Bereits seit zwölf Jahren arbeiten die IB.SH und die Innobis AG zusammen. Diese Kooperation setzen die BankBank und der Spezialist für SAP-Lösungen im Finanzbereich fort. Im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung der IB.SH setzte sich Innobis zusammen mit zwei weiteren IT-Dienstleistern gegen Mitbewerber durch.

Als zentrales Förderinstitut unterstützt die IB.SH das Land Schleswig-Holstein bei der Umsetzung wirtschafts- und strukturpolitischer Aufgaben. Die Bank berät Kunden in allen Förderfragen und unterstützt öffentliche und private Investitionsvorhaben. Die Mittel stehen der Wirtschaft, Kommunen sowie für Arbeitsmarkt- und Ausbildungsmaßnahmen zur Verfügung. Auch ProjekteProjekte in den Bereichen Umwelt, Energie, Städtebau und Agrarwirtschaft fördert die IB.SH.

Weiterentwicklung von SAP- und hauseigenen Lösungen

Im Zentrum der Kooperation steht die Unterstützung des Instituts durch Innobis im Bereich DigitalisierungDigitalisierung sowie bei SAP-Projekten. Dies gilt insbesondere für SAP-Applikationen wie CML (Consumer, Corporate Mortgage Loans) für die Verwaltung von Darlehen, FI/CO (Finance and Controlling) und SAPSAP GP (Geschäftspartnerrolle). Gleiches gilt für SAP Reserve for Bad Debts (RDB), eine Lösung für das Risikomanagement bei Kreditgeschäften.

Die Expertise des IT-Dienstleisters mit Sitz in Norderstedt bei Hamburg fließt außerdem in die Betreuung und Weiterentwicklung von Abakus ein, dem "Aktuellen Förderbanken Antrags- und Kundensystem" der Investitionsbank Schleswig-Holstein. Diese Lösung ist speziell bei Förderinstituten im Einsatz.

Fachwissen und Prozess-Know-how

"Es sind vor allem zwei Gründe, warum wir Innobis den Zuschlag gegeben haben", erläutert Andreas Block, Leiter der Anwendungsbetreuung SAP-Systeme bei der IB.SH. "Das Team von Innobis ist technologisch bestens mit den bankspezifischen SAP- und IT- Anwendungen sowie Abakus vertraut. Außerdem kennt es bis ins Detail die Strukturen und Prozesse in Förderbanken."

Jörg Petersen, Vorstand der Innobis AG, verweist ebenfalls auf die langjährige Kooperation mit dem Institut: "Wir schätzen die Zusammenarbeit mit der IB.SH. Sie ist von Kontinuität, gegenseitigem Vertrauen und einer erfolgreichen Teamarbeit geprägt." Zwar seien in den vergangenen Jahren weniger SAP-Software-Projekte angefallen. "Dafür haben im Zuge der Digitalisierung die Prozessautomatisierung und die Umsetzung von Portallösungen an Bedeutung gewonnen", so Petersen. "Wir freuen uns, die IB.SH auch zukünftig als Partner bei einer breiten Palette von IT-Aufgaben zu unterstützen."

Investitionsbank Schleswig-Holstein | Digitalisierung

Branche: Finanzsektor

Use Case: Automatisieren von Prozessen, Betreuung SAP-Software

Lösung: Aufbau von Portallösungen, Umsetzung von Digitalisierungsprojekten

Partner: Innobis AG