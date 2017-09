Von Angst bis zu überzogenen Erwartungen reicht die Palette dessen, was das Schlagwort Künstliche Intelligenz (KI) auslöst. Ein Webinar der Computerwoche am 26. September um 14 Uhr will den Mythos entzaubern.

Janis Keuper, Leiter Large Scale Machine Learning Gruppe bei Fraunhofer, erklärt, was an KI (oder AI für Artificial Intelligence) wirklich "intelligent" ist. Die Praxis vertreten Welf Wustlich, Chief Technology Officer bei Planet und Ulrich Walter, Head of Cloud and HPC Computing bei IBM Deutschland. Sie zeigen auf, wie Unternehmen KI einsetzen.

Dabei geht es sowohl um die Voraussetzungen, die ein System für KI erfüllen muss, als auch um Fragen des Daten-Managements. Denn KI heißt auch, dass die Komplexität steigt.

Fachjournalist Detlef Korus moderiert das Webinar.

