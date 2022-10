Die Landesbank Baden-WürttembergLandesbank Baden-Württemberg (LBBW) ist mit einer Bilanzsumme von mehr als 280 Milliarden Euro eine der größten BankenBanken Deutschlands. IT-SicherheitIT-Sicherheit spielt bei der LBBW eine zentrale Rolle. Dies allein deshalb, weil laut dem IBM X-Force Threat Intelligence Index 2022 Banken das zweithäufigste Ziel von Cybercrime-Attacken sind und sich vor solchen Angriffen schützen müssen.

Zudem unterliegen Finanzdienstleister in Bezug auf den Schutz von Daten strengen Auflagen. Ein dritter Faktor ist, dass Cloud-Lösungen Banken neue Geschäftsmodelle ermöglichen. Wer erfolgreich sein möchte, muss ein Ökosystem mit unterschiedlichen Anbietern etablieren. Dass sich alle drei Vorgaben miteinander vereinbaren lassen, ohne den DatenschutzDatenschutz zu vernachlässigen, zeigt die LBBW.

Flexible Verschlüsselungstechnologie als Kernelement

Der Schlüssel ist ein mehrstufiges Sicherheitskonzept. Es umfasst sowohl technische als auch organisatorische Maßnahmen. Daneben will das Unternehmen durch die Automatisierung von Prozessen Effizienzsteigerungen erzielen und die Kundenschnittstelle weiter digitalisieren: "Durch digitale Lösungen können wir neue Ergebnisbeiträge generieren. Stets unter der Prämisse, dass dies im Einklang mit den Anforderungen an die Sicherheit unserer Daten erfolgt", erläutert Christiane Vorspel, IT-Bereichsvorständin bei der LBBW.

Um den Schutz der Daten in der Cloud sicherzustellen, entschied sich die LBBW für das Serviceprodukt "IBM Unified Key Orchestrator". Diese Multi-Cloud-Verschlüsselungslösung wird als Managed Service angeboten. Damit behält die LBBW die vollständige Kontrolle über die Daten. Außerdem kommt die Software-as-a-Service (SaasSaas)-Lösung ohne zusätzliche Hard- und Software aus, ist also ressourcenschonend und leicht zu handhaben.Vor allem aber kann die LBBW die Technologie für weitere Cloud-Projekte nutzen, auch als Teil einer Multi-Cloud-Umgebung mit Lösungen unterschiedlicher Hersteller.

Bewusstsein der Mitarbeiter für Risiken stärken

Dank der implementierten Technologien und Prozesse kann die LBBW Cyberangriffe frühzeitig erkennen und stoppen. "Gleichzeitig investieren wir aber auch in die Awareness der Menschen, denn Social Engineering und Phishing sind gängige Methoden von Cyberkriminellen ", betont Vorspel.

Dass sich regulatorische Vorgaben und die digitale Transformation nicht in Einklang bringen lassen, kann Vorspel nicht bestätigen: "Gerade die Cloud-Technologie gibt uns gute Möglichkeiten, die Daten zu schützen und diese Anforderungen einzuhalten."

LBBW | Datenschutz in der Cloud

Branche: Banken

Use Case: Plattformübergreifender Schutz von Daten in Cloud-Umgebungen

Lösung: IBM Unified Key Orchestrator

Partner: IBMIBM