Vereinfachung, StandardisierungStandardisierung und Modernisierung verspricht sich der Windkraft-Anlagenbauer Nordex von einem IT-Outsourcing-AbkommenIT-Outsourcing-Abkommen mit dem Anbieter Mindtree. Der Vertrag läuft über fünf Jahre und umfasst die gesamte IT-Landschaft des international tätigen Unternehmens. Nordex rechnet weiterhin mit Wachstum für die Windenergie-Branche und das eigene Geschäft.

Nach Angaben von CIO Stefan Ewald verfolgt das Unternehmen eine digitale Transformationsagenda: "Wir werden eine skalierbare digitale Architektur entwerfen, die es uns ermöglicht, schnell und flexibel zu liefern." Mindtree soll die Transformation des derzeitigen IT-Betriebs und der Servicebereitstellung unterstützen. Konkret geht es um Standardisierung und die Einführung neuer ProjekteProjekte und operativer Prozesse, die KonsolidierungKonsolidierung bestehender IT-Dienste, IoT-Technologien (Internet of ThingsInternet of Things) und die Entwicklung einer zukunftsfähigen Cloud-Plattform, die eine "robuste" Cyber-Sicherheitslage gewährleisten soll.

Annette Suckert

Annette Suckert ist seit Juli 2016 Leiterin der Stabsstelle IT-Management und Digitalisierung beim kommunalen Energie- und Wassernetzwerk Thüga in München. Die Abteilung wurde neu geschaffen. Sie war zuvor CIO bei der Badenova in Freiburg, einer Beteiligung der Thüga AG sowie Geschäftsführerin der Abrechnungstochter E-MAKS. Jan-Wilm Buschkamp

Jan-Wilm Buschkamp ist seit August 2019 Bereichsleiter IT der Mainova AG. Seitdem hat das Team um den CIO mit „hybrIT2023“ ein IT-Transformationsprogramm erarbeitet, um den Frankfurter Energieversorger zukunftsfähig zu machen. Ziel des Programms ist es unter anderem, mehr Wert zu generieren, das Unternehmen lean und agil aufzustellen sowie Prozesse end-to-end zu gestalten. Thorsten Steiling

Thorsten Steiling ist seit Februar 2019 CIO Oerlikon Group & Managing Director Oerlikon IT Solutions AG. Er berichtet an Boris von Bieberstein, Head of Group Business Services. Zuvor war Steiling von September 2017 bis Januar 2019 CIO/Head of Corporate IT beim Automobilzulieferer Veritas AG in Gelnhausen. Martin Hölz

Ab 1. April 2020 wird Martin Hölz CIO der Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) mit Sitz in Karlsruhe. Er löst Frank Krickel ab, der seit Juni 2017 die Position des Leiter der Funktionaleinheit Informationstechnologie (C-TI) innehatte und das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt. Damian Bunyan

Damian Bunyan ist seit Januar 2016 CIO der E.ON-Abspaltung Uniper in Düsseldorf. In dem Unternehmen werden die E.ON-Bereiche konventionelle Stromerzeugung, Energiehandel und Exploration & Produktion gebündelt. Von 2006 bis 2013 war Bunyan Mitglied der Geschäftsführung des E.on Business Services. Matthew Timms

CIO des Essener Energiekonzerns E.ON ist seit September 2018 Matthew Timms. Timms ist seit August 2016 bereits Chief Digital Officer (CDO) im E.ON-Konzern und übernimmt in seiner neuen Funktion als Chief Digital and Technology Officer die CIO-Rolle zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben als CDO. Darüber hinaus übernimmt Timms – als Vorsitzender der Geschäftsführung – auch die CEO-Rolle der E.ON Business Services GmbH. Klaus Vogl

Nach fünf Jahren beim Elektronikhersteller Semikron wechselte Klaus Vogl im September 2020 in den Energiesektor. Als Chef der IT-Tochter der N-Ergie AG ist er für die IT des Versorgers sowie der Nürnberger Stadtwerke und Verkehrsbetriebe zuständig. Markus Schaal

Bei der Hamburger Marquard & Bahls AG ist seit Juni 2016 Markus Schaal in der IT-Verantwortung. Zuvor war der Diplom-Kaufmann Head of CIT bei Xella International. Die Marquard & Bahls AG ist ein unabhängiges Unternehmen in den Bereichen Energieversorgung, -handel und -logistik. Zu den Geschäftsfeldern gehören unter anderem Handel, Tanklagerlogistik und Flugzeugbetankung. Marcus Schaper

Marcus Schaper ist CIO bei der neuen RWE-Tochter Innogy. Er kommt von der Mutter RWE. Er war zuvor Head of IT bei der RWE Supply & Trading. Schaper hat an der WWU Münster Wirtschaftsinformatik studiert und war seit dem Jahr 2000 bei McKinsey. Zu RWE kam er im April 2010. Bis zum Börsengang der neuen RWE-Tochter fungierte Schaper als CIO für beide Konzernteile, seitdem ist er CIO der neuen Tochtergesellschaft. Übergreifende IT-Aufgaben in der RWE AG werden derzeit von Winfried Bröring wahrgenommen. Jan Leitermann

Seit Juni 2017 ist Jan Leitermann Group CIO beim österreichischen Öl- und Erdgaskonzern OMV in Wien. Leitermann war zuvor Managing Director und Board Member beim Beratungsunternehmen Accenture AG Schweiz. Jürgen Skirde

Jürgen Skirde ist CIO der RAG. Gleichzeitig hat er die operativ ausgerichtete Funktion des IT-Leiters inne. Im Konzern arbeitet der Diplom-Ingenieur schon seit 1985 - zunächst zehn Jahre auf Bergwerken, seither im IT-Management. Unter anderem leitete er SAP-Einführungsprojekte, von 2004 bis 2011 war er für die Infrastruktur verantwortlich. Jan-Hendrik Semkat

Seit November 2017 ist Jan-Hendrik Semkat neuer Bereichsleiter Innovations- & IT-Management bei Natgas. Der gebürtige Oldenburger war mehrere Jahre in den Bereichen Softwareentwicklung, Projektmanagement und Beratung in der Energiewirtschaft tätig. Zuletzt war er Geschäftsführer der SIV Utility Services. Jörg Ochs

Jörg Ochs (51) hat am 2. September die Leitung der Informationstechnologie der Stadtwerke München (SWM) übernommen. Er berichtet an den technischen Geschäftsführer der SWM Helge-Uve Braun. Ochs ist bereits seit 2017 Geschäftsführer der SWM Infrastruktur GmbH, der SWM Infrastruktur Region GmbH und der RegioNetzMünchen GmbH. Insgesamt ist er bei der SWM seit 2003 beschäftigt, unter anderem als Senior-Manager IT-Security, Leiter IT-Security und Datacenter/Infrastruktur und als Leiter Telekommunikation bei der SWM Services GmbH. Philip Lübcke

Philip Lübcke ist seit September 2019 neuer Geschäftsbereichsleiter IT der TEAG Thüringer Energie. Er berichtet an den Vorstand Personal und IT Wolfgang Rampf. Zuvor war Lübcke sechseinhalb Jahre lang CIO der Frankfurter Mainova AG. Insgesamt brint er 15 Jahre Erfahrung aus der Energiebranche mit.

Stefan Ewald übernahm im März 2018 die Position als CIO Head of IT & Organization bei Nordex. Damit blieb er in der Branche: zuvor arbeitete der Wirtschaftsingenieur beim Windanlagenbauer Senvion.

Von der Planung bis zur schlüsselfertigen Übergabe

NordexNordex wurde 1985 in Dänemark gegründet und erwirtschaftete 2019 einen Umsatz von etwa 3,3 Milliarden Euro. Heutiger Firmensitz ist Rostock, die Verwaltung befindet sich in Hamburg. Nordex fertigt, errichtet und wartet Onshore-Windkraftanlagen. Außerdem beteiligt sich das Unternehmen an der Planung von Windparks bis hin zu deren schlüsselfertiger Errichtung. Für Nordex arbeiten mehr als 8.400 Menschen an Standorten in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und Mexiko.

Branche: Anlagenbau (Windkraft)Anlagenbau (Windkraft)

Use Case: Wachstumsbedingte Transformation

Vertragslaufzeit: fünf Jahre

Vertragsinhalt: IT-Betrieb und Servicesbereitstellung, Entwicklung einer Cloud-Plattform, Nutzung des Internet of Things (IoT)

Vertragspartner: Mindtree