"Nach so langer Zeit auf der Seite des Dienstleisters hat mich nun ein Wechsel auf Unternehmensseite gereizt und deshalb freue ich mich, Teil von BabyOne zu werden", erklärt Roberto Rizzi, seit Anfang März IT Director beim HandelsunternehmenHandelsunternehmen. Sein Vorgänger, Fabian Haustein, wechselte Ende Februar nach zwei Jahren im Amt zum Hamburger Modehändler Unger in den Posten des CDO.

In seiner neuen Rolle ist Rizzi für die gesamte IT des Münsteraner Franchise-Unternehmens zuständig, inklusive Web-Development, IT-Infrastruktur, Cyber Security und Big Data. Er soll die digitale Omnichannel-Strategie des Händlers und das zugehörige Ökosystem auf technischer Ebene ausbauen und optimieren. Dazu führt sein Team derzeit etwa ein Order-Management-System (OMS) und ein Enterprise-Application-Integration-System (EAI, Middleware) ein. Daneben gilt es für den Informatiker, eine datengetriebene Unternehmenssteuerung zu implementieren. Rizzi berichtet direkt an den geschäftsführenden Gesellschafter Jan Weischer.

Zuvor arbeitete Rizzi knapp 17 Jahre auf der Anbieterseite bei der Kölner E-Commerce-Agentur Nexum. Zuletzt war er dort als Executive Director Sales tätig und verantwortlich für Beratung und strategische Weiterentwicklung von IT-Projekten bei Kunden.

"Wir freuen uns sehr, mit Roberto eine Führungskraft an Bord von BabyOne geholt zu haben, die einen massiven Erfahrungsschatz und hohe Expertise aus IT und E-Commerce mit sich bringt," kommentiert Weischer Rizzis Ernennung. Für die Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit des Unternehmens habe die IT einen kritischen Stellenwert. Sie sorgt laut dem Manager dafür, dass das Omnichannel-Geschäft für die Franchise-Nehmer am Point Of Sale sowie über die digitalen Kanäle reibungslos funktioniere.

BabyOne ist ein inhabergeführtes Handelsunternehmen für Baby- und Kleinkindprodukte in der DACH-Region. 2022 erwirtschaftete das Unternehmen 244,4 Millionen Euro Umsatz und beschäftigte zirka 1.400 Mitarbeiter, 25 davon in der IT.