Seit 1. Dezember leitet Bock von München aus die IT der State Street Bank International GmbH (SSBI). In ihrer neuen Rolle berichtet sie an Sarah Timby, CIO Investment Services, GD Transformation & CIO International von State Street, sowie an Stefan Gmuer, CEO der SSBI.

Die IT-Managerin ist unter anderem dafür verantwortlich, dass alle technischen Dienstleistungen sowohl den regulatorischen als auch auf den internen Anforderungen des Finanzdienstleisters entsprechen. Sie beaufsichtigt darüber hinaus die Bereitstellung und den Betrieb sämtlicher Technologie-Services, damit die Geschäfte der BankBank zuverlässig laufen. Dazu gehören alle IT-Verfahren, Netzwerke sowie die Cyber-Security-Systeme des Unternehmens.

Bock kommt von der BNP Paribas Group, wo sie vier Jahre als Chief Information Officer und Mitglied des Executive Committee von Personal Investors Germany tätig war. Als CIO kümmerte sie sich insbesondere um Themen wie IT-Modernisierung, Cyber Security und Benutzerfreundlichkeit. Zu ihren Aufgaben zählte auch die Unternehmensführung sowie die regulatorische Steuerung.

Von 2010 bis 2018 arbeitete die Managerin in verschiedenen Funktionen im Bereich Digitalisierung und Transformation für die Allianz-Gruppe. Als Head of Digital Interactions verantwortete sie etwa die globale Web-, App- und Analytics-Entwicklung bei Allianz Technology. Ihre Karriere startete Bock als CRM-Beraterin beim französischen IT-Dienstleister AtosOrigin. 2001 wechselte sie zu dem in Deutschland ansässigen Fintech-Unternehmen nobisCum.

Simone BockSimone Bock besitzt einen MBA-Abschluss der New Mexico State University (USA). Neben ihrer beruflichen Tätigkeit engagiert sie sich als Sponsorin und Mentorin für Initiativen zur Förderung von Vielfalt und Integration, mit einem Schwerpunkt auf das Thema Frauen in Führungspositionen.

Im CIO-Jahrbuch 2023 wettet Bock, dass Unternehmen 2028 in der IT anders als heute arbeiten werden: Agile Methoden stießen an ihre Grenzen, die Wissensarbeit werde noch mehr zunehmen. Mitarbeitende würden verstärkt Fokuszeit benötigen, um sich auf einzelne Themen zu konzentrieren.

Die State Street Corporation ist ein international aufgestellter Finanzdienstleister mit Hauptsitz in Boston, Massachusetts. Das Unternehmen ist in mehr als 100 geografischen Märkten aktiv und beschäftigt weltweit etwa 41.000 Mitarbeiter.