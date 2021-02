"2020 war in vielerlei Hinsicht ein außergewöhnliches Jahr", blickt Simone BockSimone Bock zurück. "Immer wieder hatten wir es mit extremen Transaktionsvolumina im Wertpapierhandel zu tun." Im März die Corona-Pandemie, im Juni der Wirecard-Skandal, im November die Nachrichten zum Impfstoff von Biontech: Jedes Mal musste die deutsche Tochter der französischen BankengruppeBankengruppe BNP Paribas stark schwankende IT-Lasten bewältigen. "Als am 18. Juni das Ausmaß des Wirecard-Skandals bekannt wurde, vervielfachte sich das Handelsvolumen binnen einer Stunde", erinnert sich die CIO.

Wie lässt sich die IT auf solche Unwägbarkeiten einstellen? - Mit Fokussierung und einer klaren Strategie, sagt die studierte Wirtschaftswissenschaftlerin. Drei Punkte stehen auf ihrer Prioritätenliste ganz oben: Resilienz, Effizienz und Customer Centricity. Eine IT, die mit außergewöhnlichen Umständen fertigwird, ist in der Finanzbranche nicht erst seit der Coronakrise überlebenswichtig. Doch die extrem hohen Lastspitzen in jüngster Zeit führen dazu, dass BankenBanken oft erheblich mehr IT-Ressourcen vorhalten müssen, als sie im Normalfall benötigen würden.

Nach dem Brexit-Referendum wurde sukzessive die Rechner- und Netzwerk-Kapazität etwa um das Zweieinhalbfache erhöht und im letzten Jahr ein starker Fokus auf Orchestrierung und Monitoring gelegt, berichtet Bock: "Wir haben viele Messfühler in der IT, die es uns erlauben, im Ernstfall schnell zu reagieren." Ein intelligentes Monitoring-System sorge dafür, dass bei Bedarf sofort Kapazität zugeschaltet werden könne. Doch damit sei es noch nicht getan. Neben der internen IT müsse auch die Anbindung an die Börsen zu jedem Zeitpunkt funktionieren. Das betreffe vor allem die Schnittstellen zu Partnern, die mit redundanten Komponenten abgesichert werden.

Hybride Cloud-Strategie

Häufige und kaum vorhersehbare Lastspitzen sowie hohe Anforderungen an Rechenleistung, StorageStorage und Ausfallsicherheit: Genauso definieren die großen Cloud-Provider einen typischen "Use Case" für ihre Dienste. Die französische Bankengruppe beschäftigt sich schon länger mit Cloud ComputingCloud Computing. Zwar arbeitet BNP Paribas hierzulande noch mit eigenen Rechenzentren in München und Nürnberg und erledigt das Kapazitätsmanagement in Eigenregie.

Doch ab 2021 migriert die deutsche Tochter ihre Systeme sukzessive in ein Gruppen-Rechenzentrum, das in einem Joint Venture mit IBMIBM betrieben wird. Der IT-Konzern stellt der Bank darin eine "Dedicated Cloud" zur Verfügung, die technisch auf IBMs Private-Cloud-Komponenten basiert. Dedicated bedeutet, dass diese Cloud ausschließlich BNP Paribas zur Verfügung steht.