Den Status Quo in deutschen Rechenzentren untersuchten die Marktforscher von IDC in einer aktuellen Studie. Ein Ergebnis lautet: Cloud-KonzepteCloud-Konzepte haben sich etabliert. Neunzig Prozent der 210 befragten Entscheider verfolgen eine Cloud-Strategie. Ginge es nach ihnen, würden sie dabei mit nur einer Plattform arbeiten. "Aber in der Realität lässt sich das nur schwer erreichen", erklären die Auguren. Sie erwarten, dass 59 Prozent der Unternehmen "mittelfristig" mit zwei bis drei Cloud- Plattformen operieren werden.

Zurzeit nutzen Unternehmen vor allem eine Private Cloud, so IDC weiter. Sie investieren in AnalyticsAnalytics und das Management von relationalen Datenbanken (63 Prozent), Künstliche IntelligenzKünstliche Intelligenz und Machine LearningMachine Learning (ebenfalls 63 Prozent) sowie Business IntelligenceBusiness Intelligence/Data Warehouse (61 Prozent).

IDC erhob auch den Einsatzgrad von Edge Computing. Die Analysten definieren den Begriff als Datenverarbeitungsprozesse, die zwischen den vernetzten Geräten im Internet of ThingsInternet of Things (IoT) und dem RechenzentrumRechenzentrum ablaufen. Den Gegensatz dazu bilde Core Computing, das sind die Verarbeitungsprozesse, die im Data Center stattfinden, wobei dieses Center nicht zwingend auf dem eigenen Firmengelände steht. Laut Umfrage beschäftigt sich derzeit gut jeder Dritte (35 Prozent) intensiv mit Edge Computing.

Erst gut jeder Vierte mit Software Defined Infrastructure (SDI)

Die Analysten sehen eine Software Defined Infrastructure (SDI) als Basis dieser Entwicklung. Konkret geht es um die Erweiterung virtualisierter Infrastrukturen, also Software Defined Compute, StorageStorage und Networking, um Komponenten zur Automatisierung und Orchestrierung. Ziel ist es, Private und Public Clouds zusammenzuführen. Aktuell hat erst gut jeder Vierte (27 Prozent) SDI seit mindestens einem Jahr im Einsatz. Weitere 34 Prozent aber sehen sich in der Evaluierungsphase oder feilen an einem Proof of Concept.

Insgesamt geben 57 Prozent der Studienteilnehmer an, ihre IT derzeit zu modernisieren. In Sachen Data Center heißt das, Analytics einzusetzen (51 Prozent), die Architektur zu modernisieren (49 Prozent), die Infrastruktur zu konsolidieren (46 Prozent) und zu automatisieren (41 Prozent). Als wichtigste Ziele nennen die Befragten etwa Produktivitätssteigerung (32 Prozent), mehr Sicherheit und ComplianceCompliance (15 Prozent) oder Kostensenkung (ebenfalls 15 Prozent).

Die Analysten haben außerdem nach Colocation gefragt. IDC betrachtet Colocation als Kostensenkungsmittel. Die Angebote umfassen mittlerweile nicht mehr nur Space, Power und Netzwerk, sondern auch Plattformen für den Betrieb hybrider Infrastrukturen. Knapp jeder vierte Befragte (23 Prozent) nutzt Colocation, weitere 30 Prozent planen das.

Grundlage vieler neuer Anwendungen und Tools sind Open-Source-SystemeOpen-Source-Systeme, so IDC weiter. Mehr als drei Viertel der Studienteilnehmer arbeiten mit mindestens einer Open Source-Lösung im Rechenzentrum. Als Hauptgründe dafür nennen sie den Wunsch nach Flexibilität (37 Prozent) und Einsparungen von Lizenzkosten (36 Prozent). Für 26 Prozent gehört Open-Source-Software zur digitalen Transformation.