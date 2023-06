Der Automobilkonzern Stellantis und der Software-Anbieter Adobe arbeiten bereits seit mehreren Jahren zusammen. Der Konzern, zu dessen Marken Chrysler, FiatFiat, OpelOpel, PeugeotPeugeot und CitroënCitroën zählen, nutzt beispielsweise die Cloud-PlattformCloud-Plattform und Applikationen von Adobe. Damit erstellt Stellantis Content für die digitalen Kanäle und die Benutzeroberflächen von In-Car-Displays.

Künftig setzt der weltweit viertgrößte Automobilhersteller zudem Adobe Commerce ein. Mit der E-Commerce-SoftwareE-Commerce-Software baut Stellantis den Online-Vertrieb von Fahrzeugen aus. Das Ziel: Bis 2030 möchte das Unternehmen 30 Prozent der Fahrzeuge online verkaufen.

Mit der Software von Adobe will Stellantis Kunden auf der gesamten "Customer Journey" ein personalisiertes Online-Erlebnis bieten, von der Suche nach einem Fahrzeug über die Finanzierung bis zum Abschluss des Kaufvertrags und dem Buchen von Services.

Trend geht zu "Online"

Dass die Entwicklung im Bereich Automobil in Richtung "Online" geht, belegt die Online Car Sales Studie 2023 des Beratungsunternehmens MHP, einer Tochter von Porsche. Ihr zufolge haben bereits 22 Prozent der Autokäufer einmal ein Fahrzeug online erworben. Außerdem würden 69 Prozent der Befragten gerne über ein Portal einen Kredit für den Kauf des Fahrzeugs abschließen.

Doch wer solche Services anbieten will, muss einige Hürden überwinden. So gaben laut MHP 40 Prozent der Händler an, dass Online-Vertriebssysteme nur unzureichend mit vorhandenen IT-Infrastrukturen und Prozessen zusammenspielen. Hinzu kommt die mangelnde IT-Kompetenz der Mitarbeiter (20 Prozent).

Vertragshändler weiterhin gefragt

"Aufgrund von Lieferengpässen, komplexen Systemstrukturen und der wachsenden Zahl neuer Akteure im Online-Fahrzeughandel steigt die Attraktivität von Handelsplattformen für das Automobil-Vertriebsnetz", sagt Maurice Tennekes, Senior Manager Customer Experience Strategy bei MHP. Daher sei es an der Zeit, sich auf die Anforderungen der Kunden zu konzentrieren: "Das heißt, flexible Mobilität schnell und einfach anzubieten, ohne dabei die menschliche Interaktion zu vernachlässigen."

Denn der direkte Kontakt mit Kunden wird im Autohandel auch weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Und dies, obwohl rund 60 Prozent der Autohändler davon ausgehen, dass durch den Online-Vertrieb die Bedeutung des traditionellen Vertragshandels abnimmt.

Interessanterweise kaufen vor allem die 18- bis 24-Jährigen (61 Prozent) ein Fahrzeug lieber im Autohaus. Der Grund ist laut MHP, dass junge Interessenten noch wenig Erfahrung mit dem Kauf eines Autos haben und daher auf die Beratung vor Ort durch Vertriebsspezialisten zurückgreifen.

Stellantis | E-Commerce

Branche: AutomobilAutomobil

Use Case: E-Commerce-Plattform für Online-Verkauf von Autos

Lösung: Implementierung von Adobe Commerce

Partner: Adobe