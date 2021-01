Seit Jahren beschäftigt sich Stephan Grabmeier mit diesen Themen, unter anderem in den vergangenen Jahren als Chief InnovationInnovation Officer bei Haufe Umantis oder in gleicher Rolle bei Kienbaum. Ihm ist es wichtig, dass er das, was er sagt, auch mit Beispielen belegt, am besten sogar selbst ausprobiert und umgesetzt hat.

So will er etwa mit seiner privat initiierten Stiftung Next Entrepreneurs Zeichen setzen in der Entwicklung des Bildungssystems. SchülerInnen erfahren dabei, mit unternehmerischen Startup-Methoden Probleme anders zu lösen als sie es in der Schule lernen. Jedes Jahr, so versichert Grabmeier, besuchen etwa 800 bis 1.000 Schüler seine Workshops in ganz Deutschland. Dabei dreht sich alles darum, bei jungen Menschen die Problemlösungskompetenz und Kreativität durch unternehmerisches Denken zu wecken.

Grabmeier geht es um ein neues Denken in der Wirtschaft vor allem um die "Sustainable Transformation", also um besseres, nachhaltiges, enkelfähiges Wirtschaften. Mit einer Gruppe von 80 Schülern hat er in einer Baumakademie gemeinsam mit "plant for the planet" und einigen Förstern im Bonner Siebengebirge Bäume gepflanzt, nachdem die Jugendlichen zunächst einiges über das Leben im Wald sowie zum Klimawandel und den CO 2 -Ausstoß der globalen Industrien und Gesellschaft gelernt hatten.

Die sozial-ökologische und ökonomische Balance

Die Förster erklärten, dass man einen Wald und jeden einzelnen Baum nicht für sich, nicht für seine Kinder, sondern für seine Enkelkinder pflanzt. Im nachhaltigen Wirtschaften geht es um eine sozial-ökologische und ökonomische Balance. Der Zukunftsforscher gibt zu bedenken, dass derzeit alle relevanten Studien darauf hinweisen, dass die Menschheit nur noch acht bis zehn Jahre Zeit habe, um ihr Wirtschafts- und Produktionssystem in nachhaltige und erneuerbare Strukturen zu überführen, ansonsten seien die entstehenden Schäden irreparabel.

Der Zukunftsforscher hat in seinem aktuellen Buch "Future Business Kompass" vier Thesen formuliert, wie ein besseres Wirtschaften funktionieren kann.

"Produkte, die kein Mensch braucht"