Die Staubsauger der Reihe Kobold und das Universalküchengerät Thermomix von VorwerkVorwerk sind in vielen Haushalten zu finden. Die Unternehmensgruppe aus Wuppertal ist in mehr als 60 Ländern vertreten.

Neben dem Direktvertrieb von Produkten nutzt Vorwerk weitere Ansätze wie Online-Shops und firmeneigene Läden. Diese Faktoren und die damit verbundenen komplexen Prozesse galt es zu berücksichtigen, als Vorwerk den Umstieg von der SAPSAP Business Suite 7 auf SAP S/4HANA in Angriff nahm. Dabei griff der Hersteller auf die Unterstützung der Unternehmens- und Technologieberatung Bearing Point zurück.

B2C-Template für B2B modifiziert

Im ersten Schritt passte das Projektteam das vorhandene B2C-Template an die Business-to-Business-Prozesse (B2B) bei Vorwerk an. Anschließend stellten die Spezialisten auf Basis dieser Vorlage und der Vorgaben des Unternehmens die S/4HANA-Umgebung zusammen.

Zu den Prozessen, die durchgängig angepasst wurden, zählten Order-to-Cash, Purchase-to-Pay sowie Abläufe in Verkauf, Vertrieb und in der Finanzsparte. Vorwerk nutzte die Umstellung außerdem, um die Governance der Stammdaten zu optimieren. Die Stammdaten aus den Altsystemen wurden in das SAP S/4HANA-System migriert und validiert, wobei die Fachleute die Konsistenz und Genauigkeit der Informationen sicherstellten.

Vorteil: Aufeinander angestimmte Prozesse

Bearing Point führte SAP S/4HANA zunächst bei Vorwerk International in der Schweiz ein. Anschließend folgten das Zentrallager und weitere Geschäftsbereiche in Deutschland. Spezialisten des Beratungsunternehmens schulten zudem die Nutzer des SAP-S/4HANA-Systems und führen sie in die neuen Prozesse und Funktionen ein.

Ein Vorteil der Migration ist, dass in den Holding-Gesellschaften von Vorwerk nun harmonisierte und standardisierte End-to-End-Prozesse vorhanden sind. Die SAP-Umgebung bildet einen "Single Point of Truth" für Unternehmensinformationen. Vorwerk profitiert zudem von einer höheren Produktivität und aussagekräftigen Analysen. Die Bedienung erfolgt über eine benutzerfreundliche Oberfläche und SAP Fiori Apps.

"Bearing Point ist ein zuverlässiger und langjähriger Partner für alle unsere Fi/Co- und Supply-Chain-Prozesse", so Oliver Freitag, Business Project & Product Manager bei Vorwerk. "Mit mehreren erfolgreichen Go-Lives hat Bearing Point bewiesen, dass sie unsere Erwartungen hinsichtlich Qualität, Implementierungszeit und Kostensensibilität erfüllen können."

Vorwerk | Umstellung auf SAP S/4HANA

Branche: IndustrieIndustrie

Use Case: Migration zu SAP S/HANA in globalem Netzwerk

Lösung: Anpassung des B2C-Templates; schrittweise Umstellung auf S/4HANA

Partner: Bearing Point