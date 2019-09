Transparenz in bis dato undurchsichtige Lieferketten bringen, Transportprozesse für alle Teilnehmer sichtbar machen und relevante Informationen in Echtzeit zur Verfügung stellen - das Startup Synfioo hat sich einiges vorgenommen, Logistikprozesse effizienter zu machen. Doch das ist alles andere als einfach. Immer komplexere und vernetztere Transportprozesse reagieren empfindlich auf unvorhergesehene Störungen wie Staus, Unfälle, Wetterlagen oder geschlossene Grenzen.

Hier setzt die Lösung von Synfioo an. Die Software informiert Anwender nahezu in Echtzeit über Störungen in Lieferketten, die zu Verzögerungen führen können. Dafür werden auf der Cloud-basierten Plattform unternehmensinterne Informationen mit über 50 externen Datenquellen verknüpft und so die einzelnen Prozesse der Lieferkette analysiert. Zudem werden historische Daten mit Hilfe von Machine-Learning-Algorithmen bearbeitet. Heraus kommt eine Estimated-Time-of-Arrival-Lösung (ETA), die exakte Ankunftszeiten für jeden TransportTransport vorhersagen können soll, verspricht der Anbieter.

Proaktiv Störungen umgehen

Neben frühzeitigen Störungsmeldungen ist Synfioo in der Lage, aus den Daten konkrete Empfehlungen und Handlungsalternativen abzuleiten und bereitzustellen. Disponenten könnten dem Anbieter zufolge proaktiv mit Störungen umgehen und so bis zu 20 Prozent Arbeitszeit einsparen. Synfioo spricht an dieser Stelle von einem "Management by Exception". Transporte und Störquellen müssten nicht mehr manuell überwacht werden. Die Lösung hebt im "Transportation Cockpit" nur kritische Abschnitte einer Lieferkette hervor und lenkt die Aufmerksamkeit der Nutzer auf die entsprechenden Informationen.

Die Synfioo-Lösung ist in das SAPSAP Transportation Management und damit fest in die gesamte SAP-Systemlandschaft integriert. Der deutsche Softwarekonzern hatte das aus dem Hasso-Plattner-Institut hervorgegangene Unternehmen in seinen 2016 gegründeten SAP Startup Accelerator aufgenommen. Hier können Startups SAP-Partner werden und ihre Lösung für eine breitere Kundenbasis skalieren. Gleichzeitig kann SAP seine Softwareplattform mit Innovationen attraktiver machen.

Prädiktive Funktionen geplant

SAP bietet in der Supply ChainSupply Chain den Geschäftsprozess Design-to-Operate an. Dabei kommen in den verschiedenen Prozessschritten vom Produkt Design über Planung, Produktion und Auslieferung bis zum Betrieb Startups ins Spiel: Das passiert, indem sie mit ihren Lösungen einzelne Prozessschritte ergänzen und erweitern, wie Synfioo es im Falle von SAP Transport Management getan hat.

SAP und Synfioo planen bereits, ihre Zusammenarbeit in Zukunft weiter auszubauen. So sollen die ETA-Funktionen als Ready-to-Run-Service in die Serviceplattform der Supply-Chain-Netzwerke eingebunden werden, die Anwender über das SAP Logistics Business Network nutzen können. Zudem sollen die Tracking-Fähigkeiten der SAP Global Track & Trace-Lösung zusätzlich um prädiktive Funktionen erweitert werden. Die Out-of-the-box-Integration reduziere den Implementierungsaufwand, versprechen die Verantwortlichen, da die Lösung mit bereits bestehenden Transport-Management-Systemen verknüpft werden kann. Daher seien keine neuen Soft- und Hardware-Anschaffungen erforderlich.

