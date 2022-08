"Fit for Future" - unter diesem Motto steht ein Programm, mit dem sich die IT der Zurich Gruppe Deutschland für die DigitalisierungDigitalisierung in der Versicherungsbranche rüsten möchte. Die Neuausrichtung sieht vor, dass strategische Themen im Zusammenhang mit der digitalen Transformation von eigenen Mitarbeitern betreut werden.

Bislang nutzte ZurichZurich IT bei solchen Projekten vor allem externe Dienstleister. Um die Bestandssysteme ("Legacy"-IT) kümmerten sich die internen Fachleute. "Nun bündeln wir die Kompetenzen bei den strategischen Themen intern und haben dafür mehr als 20 Prozent zusätzliche Stellen geschaffen", erläutert Jens Becker, Head of IT der Zurich Gruppe Deutschland.

Legacy-Systeme werden von Externen betreut

An die 70 Prozent der IT-Wertschöpfung von Zurich IT entfallen nun auf neue strategische Applikationen. Der Betrieb der Altsysteme geht zu 80 Prozent an externe Partner. Die IT-Fachleute, die sich bislang mit Legacy-Umgebungen beschäftigt haben, werden durch Schulungen an die neuen Themen herangeführt.

Ergänzend dazu arbeitet Zurich IT mit vier strategischen Partnern zusammen, um die Software-Entwicklung voranzutreiben. "VersicherungenVersicherungen sind ein Softwareprodukt, das heißt wir brauchen exzellente Fähigkeiten in der Software-Entwicklung", so Becker weiter. "Dabei unterstützen uns vier neue strategische Partner." Mit diesen arbeitet Zurich IT im Rahmen eines DevOps-Modells zusammen.

Vier strategische Partner

Die Partner sind für folgende Bereiche zuständig:

Tata Consultancy Services (TCS) für die Weiterentwicklung im Bereich der Lebensversicherung sowie die Modernisierung und den Betriebs des Bestandsführungssystem,

Cognizant für die gemeinsame Softwareentwicklung und den Betrieb der Anwendungen in der Sachversicherung und im Vertrieb sowie die Querschnittssysteme,

Capgemini war bereits an der Einführung von Guidewire beteiligt, der Cloud-basierten Plattform für Schaden- und Unfallversicherer. Diese Kooperation wird weitergeführt,

DXC übernimmt die Verantwortung für Legacy-Systeme im P&C Bereich (Property and Casualty).

Neben dem strategischen Aspekt spricht ein weiteres Argument für die neue Aufgabenverteilung: "Die KonsolidierungKonsolidierung der strategischen Partner zusammen mit dem Ausbau der internen Fähigkeiten führt neben der gesteigerten Effektivität auch zu einem 15-prozentigen Kostenvorteil. Dadurch kann sich die Zurich IT nachhaltig für die Zukunft und die Anforderungen des Marktes aufstellen", unterstreicht Horst Nussbaumer, COO der Zurich Gruppe Deutschland.

Zurich Gruppe Deutschland | IT-Strategie

Branche: Versicherung

Use Case: Umschichtung zentraler Digitalisierungsprojekte auf interne IT-Abteilung;

Strategische Partner: Capgemini, Cognizant, DXC, TCS