Ein Jahr lang testete AudiAudi das System Edge Cloud 4 Production (EC4P) im Werk Böllinger Höfe. Nun übernimmt die lokale, softwaregesteuerte Cloud-Infrastruktur einen Teil der sogenannten Werkerführung. Das heißt, das System stellt Mitarbeitern Informationen direkt an ihrem Arbeitsplatz zur Verfügung, beispielsweise welches Teil in einem Audi e-Tron GT Quattro oder einem Audi R8 verbaut werden muss.

Da EC4P auf IT-Systeme vor Ort, also am Edge zurückgreift, lassen sich Daten mit geringer Latenz verarbeiten. Ein weiterer Vorteil: "EC4P ermöglicht eine schnelle Einführung von Software und neuen Tools, sei es für die Werkerführung, Schraubsteuerung, Fahrzeugdiagnose oder vorausschauende Wartung", erläutert Sven Müller. Er steht zusammen mit seinem Co-Leiter Philip Saalmann an der Spitze des 20-köpfigen EC4P-Projektteams.

"Die in den Böllinger Höfen gefertigten Kleinserien eignen sich besonders, um die Steuerung über die EC4P zu testen und für die Großserie zu erproben", ergänzt Saalmann.

Ressourcen flexibler und effizienter nutzen

Das Edge-Cloud-System ermöglicht es, Lastspitzen auszugleichen und Anwendungen schneller bereitzustellen. Dadurch sinkt der Aufwand, etwa bei Software-Roll-outs. Außerdem profitiert Audi von klassischen Vorzügen des Cloud-Ansatzes, etwa dass sich IT-Ressourcen skalieren und an geänderte Anforderungen anpassen lassen.

Audi ist der erste Automobilhersteller, der in der taktgebundenen Fertigung eine zentrale Serverlösung mit einer Verlagerung der Rechenleistung einsetzt. An den Takten 18 und 19 der Produktion in den Böllinger Höfen, wo Innenverkleidungen verbaut und Arbeiten am Unterboden durchgeführt werden, stehen Thin Clients. Sie beziehen über das Netzwerkkabel sowohl die Daten von den lokalen Servern als auch den Strom (Power over Ethernet). Bis Ende 2023 sollen alle 36 Takte umgestellt sein.

Weg zur IT-basierten Produktion

"Mit EC4P verschmelzen wir die Automatisierungstechnik und IT, um das Internet of ThingsInternet of Things in der Praxis voranzubringen", sagt Projektleiter Sven Müller. "Daraus ergeben sich neue Rollen an der Schnittstelle von Produktion und IT für Mitarbeiter, die so beispielsweise mit neuen Applikationen in die Automatisierungstechnik eingreifen."

Daher baut Audi ein Betriebsteam mit übergreifendem Fachwissen auf. Es betreut Edge Cloud 4 Production und arbeitet eng mit den Fachleuten an der Produktionslinie zusammen.

"Was wir hier machen, ist eine Revolution", betont Gerd Walker, Vorstand Produktion und Logistik der Audi AG. "Die nun erste Anwendung in der Serienproduktion der Böllinger Höfe ist der entscheidende Schritt zu einer IT-basierten Produktion."

Audi AG | Edge-Computing

Branche: AutomobilindustrieAutomobilindustrie

Use Case: Einsatz von Edge-Cloud-Systemen in der Fahrzeugproduktion

Lösung: Edge Cloud 4 Production mit Server-Cluster und lokalen Thin Clients