Entwickelt und getestet wurde das System im Audi-Werk Neckarsulm. Dort kommt es auch zuerst im Karosseriebau zum Einsatz. Der Volkswagen-Konzern will das Verfahren im Lauf des Jahres auch an anderen Standorten einsetzen.

Das Prüfsystem analysiert pro Schicht etwa 1,5 Millionen Schweißpunkte, die beim Widerstandspunktschweißen (WPS) an 300 Fahrzeugen anfallen. Bislang prüften Mitarbeiter mithilfe von Ultraschall stichprobenartig die Qualität der 5.000 Schweißpunkte an der Karosserie eines Fahrzeugs. Dank künstlicher Intelligenz haben sie nun mehr Zeit für die Analyse auffälliger Stellen.

Planung: Daten für Predictive Maintenance nutzen

AudiAudi will die Daten, die die KI-ApplikationKI-Applikation bereitstellt, in weiteren Bereichen nutzen. Ein Beispiel ist die vorausschauschauende Wartung (Predictive Maintenance).

"Digitalisierte Fertigungslinien sind eine Grundlage für die Audi-Produktion der Zukunft", sagt Gerd Walker, Vorstand für Produktion und Logistik bei dem Automobilhersteller. "Im Rahmen unserer Produktionsstrategie '360factory' werden wir die Fertigung an den weltweiten Standorten noch effizienter gestalten. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Serie hat dabei sehr großes Potenzial."

Normen und Zertifizierungen entwickeln

Ein wichtiger Punkt bei der Entwicklung des KI-Systems war die Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Qualität (DGQ), dem Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) sowie dem Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA). Der Grund: Bislang gibt es für KI-Anwendungen keine unabhängige Institution, die Normen und Zertifizierungen erarbeitet.

Dies will Audi zusammen mit den drei Partnern ändern. "In der Fertigung lässt sich so zum Beispiel in einem Audit schlüssig argumentieren, wie das Ergebnis einer KI-gestützten Prüfung zustande kommt", erläutern Mathias Mayer und Andreas Rieker, Projektleiter WPS-Analytics bei dem Hersteller. Außerdem haben Fachleute der beiden Fraunhofer-Institute und von Audi einen KI-Leitfaden für Produktionsumgebungen erarbeitet.

Weitere Werke folgen

Mittlerweile baut Volkswagen an weiteren Standorten eine KI-Infrastruktur auf, mit der sich die Qualität von WPS-Schweißpunkten prüfen lässt. Dazu gehören Brüssel (Audi) und Emden (Volkswagen). Derzeit prüfen Fachleute, welche Unterschiede im Vergleich zu Neckarsulm in den Einstellungen beim Schweißen vorhanden sind. Das KI-Modell soll anschließend entsprechend neu trainiert werden.

Audi | KI in der Fertigung

Branche: AutomobilAutomobil

Use Case: Qualitätskontrolle von Schweißpunkten im Karosseriebau

Lösung: Integration von KI-Algorithmen in Analysesystem

Partner: DGQ; Fraunhofer-Institute IAO und IPA