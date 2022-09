Vor gut einem Jahr war Cihan SügürCihan Sügür zum Project Leader Digital Strategy bei der Porsche AG aufgestiegen. In dieser Rolle trieb er den digitalen Wandel des AutobauersAutobauers voran. Nun folgt der nächste Karriereschritt: Seit dem 1. September fungiert der Manager als Head of Corporate Development & Strategy bei der IT-Tochter MHP - A PorschePorsche Company. Er folgt auf Martin Gutwinski, der künftig als Managing Director den Bereich "Global Corporate Venture Capital" bei BASF verantwortet.

In seiner neuen Position soll Sügür die "MHP Strategie 2030" gemeinsam mit dem Management-Team des Unternehmens sowie den Porsche Stakeholdern ausgestalten und implementieren. Er berichtet an den MHP-CEO Ralf Hofmann sowie den CFO Marc Zimmermann, der kommentiert: "Wir freuen uns auf die Ideen, Impulse und Drive, den Cihan einbringen wird."

Karriere bei Porsche

Sügür ist bereits seit knapp vier Jahren bei Porsche. Ende 2018 stieg er als Technology Portfolio & Demand Manager bei dem Autobauer ein. Ab 1. Juli 2021 übernahm er als "Lead Digital Strategy" im Bereich Generalsekretariat und Unternehmensentwicklung Aufgaben rund um die digitale und agile Transformation des Unternehmens. In dieser Rolle war der gelernte Betriebsinformatiker zudem Mitglied des von Porsche-CEO Oliver Blume gegründeten "Digital Transformation Office". Dort entwickelte Sügür die "Digital Product Organization" und die "Strategy 2030" von Porsche weiter.

Vor seinem Einstieg in den Automobilsektor war Sügür bei IBM, der Deutschen Bahn sowie Olympus Europa in verschiedenen IT-Führungspositionen tätig. 2020 gewann er den CIO Young Talent Award und erhielt ein Stipendium für einen Teilzeit-MBA an der WHU - Otto Beisheim School of Management. Mit der Auszeichnung fördern die CIO Stiftung und das CIO-Magazin herausragende junge IT-Talente.

MHP - A Porsche Company ist ein Tochterunternehmen der Porsche AG. Es wurde 1996 gegründet und bietet Management-, Prozess- sowie IT-Beratung an weltweit 19 Standorten an. 2021 erwirtschaftete das Unternehmen rund 600 Millionen Euro und beschäftigt zirka 3.400 Mitarbeiter.