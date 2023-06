"Wir sind zuversichtlich, dass die Cloud-Transformation unser Unternehmen zu Innovationen und Spitzenleistungen im heutigen wettbewerbsintensiven Gesundheitsmarkt befähigt", kommentiert Ingo Elfering, CIO der Fresenius-Gruppe, den erreichten MeilensteinMeilenstein. Die Migration der zentralen SAP-Datenbanken in die Cloud mit RISE with SAPSAP biete der IT eine sichere und stabile Plattform für die zukünftige S/4HANA-Entwicklung.

Die Migration umfasste 29 Systemlandschaften mit 134 SAP-Systemen, darunter solche für Enterprise Resource Planning (ERPERP) und Customer Relationship Management (CRMCRM). Sie steuern Kernprozesse in den Bereichen Finanzen, Produktion, Lieferkette und Beschaffung.

Für mehr spannende Projekte, News, Hintergründe und Strategien abonnieren Sie unsere Newsletter.

Das Projekt dauerte 15 Monate und versetzt FreseniusFresenius in die Lage, die neuesten SAP-Technologien einschließlich der "SAP S/4HANA Cloud" zu nutzen.

Der Schritt in die Cloud ist Teil des sogenannten #FutureFresenius-Programms. "Durch die Fähigkeit, unsere IT-Landschaft flexibler zu skalieren, können wir unsere Effizienz erhöhen und uns schneller an Veränderungen anpassen", erklärt Michael Sen, Vorstandsvorsitzender von Fresenius, das Ziel. Die DigitalisierungDigitalisierung des Unternehmens und der Gesundheitsbranche erfordere skalierbare Plattformen und Ökosysteme mit internen und externen Partnern. "Digitalisierung wird eine wesentliche Triebfeder unseres Geschäfts werden, um die Versorgung von Patientinnen und Patienten zu verbessern," so Sen weiter.

Lesetipp: Fresenius-CIO Ingo Elfering - Die IT wird diverser und flexibler

Die Fresenius-Gruppe hat ihren Hauptsitz in Bad Homburg und bietet Produkte sowie Dienstleistungen für die Dialyse, Krankenhäuser und die ambulante medizinische Versorgung an. Zur Gruppe gehören die vier Unternehmen Fresenius Kabi, Helios, Medical Care und Vamed. 2022 erwirtschaftete der Konzern einen Umsatz von 40,8 Milliarden Euro und beschäftigte weltweit knapp 314.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Fresenius | Cloud-Migration

Branche: GesundheitGesundheit

Use Case: SAP-Systeme in die Cloud verlagern, um flexibler und schneller innovieren zu können

Lösung: Migration von 29 Systemlandschaften inklusive 134 SAP-Systemen in die Cloud

Zeitrahmen: 15 Monate

Produkte: RISE with SAP, SAP S/4HANA Cloud

Dienstleister: SAP