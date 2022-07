"Die steigenden Energiepreise sind existenzbedrohend für die Gießereibranche", sagt Florian Feddeck, geschäftsführender Gesellschafter der Procast Guss. Abhilfe verspricht sich die Eisengießerei aus Gütersloh nun von einer KI-Lösung (Künstliche IntelligenzKünstliche Intelligenz) namens Tia. Sie stammt vom Anbieter Tvarit aus Frankfurt/Main.

Die Software soll die Gussprozesse systematisch optimieren. Laut Hersteller erkennt sie Qualitäts-Abweichungen und Energieverluste frühzeitig und schlägt Optimierungsmaßnahmen vor. Das einmal erlernte Wissen soll Tia auf weitere Maschinen und Produkte übertragen können.

Gießereibranche wenig innovationsfreundlich

Feddeck bezeichnet Gussprozesse als "extrem schwer beherrschbar". Die gesamte Branche sei in puncto Innovationen "langsam". Die KI-Lösung soll es in seinem Unternehmen auch weniger erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ermöglichen, Änderungen in Echtzeit vorzunehmen und "eine nahezu fehlerfreie" Produktion sicherstellen.

Procast Guss hat sich für Tvarit entschieden, weil eine branchenspezifische Lösung gefragt war. Die Software integriert physikalische Parameter in ihre Berechnungen, wie etwa die metallurgische Zusammensetzung, das Fluss- und Erstarrungsverhalten und die Bauteilgeometrie. Feddeck ist überzeugt: "KI kann uns ein großes Stück weiterbringen."

Die 1982 gegründete Procast Guss GmbH ist nach eigener Darstellung eine der führenden Kundengießereien in Europa. Sie bietet Konstruktion, Design, Guss, mechanische Bearbeitung, Beschichtung und Montage von Eisengussbauteilen an. Ihre Kunden stammen aus dem Maschinen-, Nutzfahrzeug- und Werkzeugbau. Procast Guss beschäftigt 330 Mitarbeiter an den drei Strandorten Gütersloh, Bad Saulgau und Nortorf.

Procast Guss | KI-Lösung

Branche: EisengießereiEisengießerei

Use Case: Senken von Energiekosten durch verbesserte Prozesse

Lösung: Tia (Tvarit Industrial AI)

Hersteller: Tvarit, Frankfurt/M.