Im Zuge der Umstellung lagert HenkelHenkel, Hersteller von Konsumgütern sowie Klebstoffen, Dichtstoffen und Funktionsbeschichtungen für die Industrie, seinen kompletten "digitalen Backbone" in die CloudCloud von SAP SAP aus.

Bereits 2022 führte Henkel die SAP Business Technology Platform (BTP) ein. Auf ihr laufen beispielsweise Sparc (Sales Promotions and Revenue Cloud), mit der Henkel weltweit seine verkaufsfördernden Maßnahmen steuert, sowie die digitale Geschäftsplattform PAQN. In Europa gehört Henkel zu den größten Nutzern der SAP Business Technology Platform.

Annette Hamann

Annette Hamann ist seit 2020 CIO bei der Hamburger Beiersdorf AG. Ihre Vorgängerin Barbara Saunier ist im Ruhestand. Martin Richtberg

Seit 1. Januar 2022 bekleidet Martin Richtberg die Position des Senior Vice President Information Technology, CIO und CDO von Wacker Chemie. Zuletzt war er dort Leiter des globalen Project-Engineering. Dirk Ramhorst

Seit dem 1. Mai 2022 ist Dirk Ramhorst, ehemaliger IT-Chef von Wacker Chemie, CIO beim Spezialchemiekonzern Evonik. Seine Vorgängerin Bettina Uhlich ging in den Vorruhestand. Michael Nilles

Henkel hat Michael Nilles am 1. Oktober 2019 zum Chief Digital & Information Officer (CDIO) ernannt. Er berichtet direkt an Carsten Knobel, CEO von Henkel. In seiner neuen Position ist Nilles für die Bereiche Digital, IT, Geschäftsprozessmanagement und Corporate Venture Capital verantwortlich. Abel Archundia-Pineda

Abel Archundia-Pineda ist seit Mai 2017 Head of IT Business Partnering Pharmaceuticals bei Bayer im Geschäftsbereich Pharma bei Bayer. Zuvor war er Head of IT for Novartis Technical Operations and Global CIO der Sandoz Division, Novartis AG. Michael Jud

Michael Jud ist seit April 2017 Leiter IT beim Pharmahersteller InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH in Heppenheim im südlichen Hessen. Jud kommt vom Anlagenbauer Schenck Process in Darmstadt. Er berichtet bei seinem Arbeitgeber an den kaufmännischen Geschäftsführer. Neben dem Fokus-Thema IT-Sicherheit baut der gelernte Diplom Ingenieur SAP weiter aus und unterstützt das internationale Wachstum von InfectoPharm. Markus Schümmelfeder

Seit April 2018 ist Markus Schümmelfeder neuer CIO des Pharmakonzerns Boehringer Ingelheim in Ingelheim am Rhein. Er war zuvor Corporate Vice President IT im Unternehmen. Schümmelfeder berichtet an seinen Vorgänger im CIO-Amt, den CFO Michael Schmelmer. Alessandro de Luca

Alessandro de Luca war bisher Interims-Group CIO beim Pharmakonzern Merck. Der Konzern hat sich entschieden, de Luca dauerhaft in dieser Position zu beschäftigen. Hermann Schuster

Seit 1. September 2021 ist Hermann Schuster Head of Information Technology bei der Lanxess AG. Er folgt auf Kai Finke. In seiner neuen Position will Schuster im Chemiekonzern ein Konzept für den Modern Workplace umsetzen und sich auf Cybersicherheit konzentrieren. Daneben steht der Rollout eines SAP S/4 Hana-Templates auf seiner Agenda. Schuster berichtet an den Lanxess-Finanzvorstand Michael Pontzen. Bijoy Sagar

Bijoy Sagar ist ab Juni 2020 neuer Leiter IT und Digitale Transformation der Bayer AG. Er löst den bisherigen CIO und CEO der IT-Tochter Bayer Business Services (BBS) ab, der seine Konzernkarriere beendet. Die BBS wird aufgelöst. Sagar soll die Digitalisierung des Pharmakonzerns vorantreiben und die begonnene Neuaufstellung der IT ans Ziel führen. Er berichtet an den Finanzvorstand Wolfgang Nickl. Martin Wiedenmann

Martin Wiedenmann ist seit Februar 2019 Head of Global IT/CIO der Atotech Group, einem weltweit agierenden Marktführer für Spezialchemie. Zuvor war er war seit Juli 2016 CIO bei Ledvance in München. Andreas Becker

Andreas Becker ist seit April 2017 Vice President Information Technology/CIO beim Pharmakonzern Daiichi-Sankyo Europe in München. Im Oktober 2014 kam der Diplom-Kaufmann mit Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik & EDV als Head of IT Strategy & Service Delivery ins Unternehmen. Sandeep Sen

Sandeep Sen ist CIO der Linde Group. In dieser Funktion hat er Büros in Singapur und München. Weltweit führt Sen rund 1.100 Mitarbeiter. Er kam 1993 zu Linde Indien (vormals BOC India). Zuvor war er in der IT auf dem Finance-Sektor tätig. Dabei arbeitete er sowohl in Indien als auch in Großbritannien. Peter Buchmüller

Seit Mitte Juni 2017 ist Peter Buchmüller IT-Leiter der Aenova Group, einem pharmazeutischen Auftragshersteller mit Sitz in Starnberg bei München. Der genaue Titel lautet: Senior Vice President Corporate IT Aenova Group. Buchmüller wechselte von der Molkerei Meggle in Wasserburg, wo er zuvor als Leiter IT tätig war. Berthold Kröger

Berthold Kröger hat im Juli 2015 die IT-Verantwortung bei der K+S AG in Kassel übernommen. Der neue Leiter Corporate IT berichtet an den Vorstand Thomas Nöcker. Der promovierte Informatiker hat sein Studium an der Universität-Gesamthochschule Paderborn absolviert. Er arbeitete danach mehr als drei Jahre im Forschungs- und Technologiezentrum der Deutschen Telekom und war später in verschiedenen Positionen bei der Hochtief AG und der Hochtief Solutions AG in Essen beschäftigt. Alexander Bode

Im Juli 2014 hat Alexander Bode den CIO-Posten beim Farbenhersteller DAW SE angetreten. DAW (Deutsche Amphibolin-Werke) ist vor allem bekannt durch Farbenmarken wie Caparol und Alpina. Bode kommt vom Pharmahändler Celesio, wo er seit 2013 als Global Head of IT Governance tätig war. Davor arbeitete der Wirtschaftsinformatiker viele Jahre bei der Freudenberg-Gruppe, wo er auch seine berufliche Laufbahn 2002 begann. Zuletzt verantwortete er dort von 2008 bis 2013 als Director ERP Europe das SAP Competence Center von Freudenberg Sealing Technologies. Stephan Heinelt

Stephan Heinelt ist seit September 2018 Group CIO beim Spezialchemiekonzern Altana AG mit Sitz in Wesel. Der Diplom-Wirtschaftsinformatiker Heinelt war zuletzt Leiter Service Management Global IT Services bei der Evonik Industries AG in Essen. Martin Kinnegim

Martijn Kinnegim ist seit März 2019 CIO der STADA Arzneimittel AG mit Sitz im hessischen Bad Vilbel. Kinnegim arbeitete zuvor bei Jacobs Douwe Egberts (JDE). Dort war er als Global CIO tätig und leitete die Integration der Gesellschaften DE Masterblender 1753 und Mondelez International in den weltweit führenden Kaffeekonzern. Walter Grüner

Walter Grüner ist seit Mai 2019 Head of Information Technology beim Chemie-Unternehmen Covestro in Leverkusen. Zuvor war Grüner seit 2013 als Group CIO bei der KION Group AG tätig, einem Anbieter von Gabelstapler und Lagertechnik. Tobias Günthör

Der Pharmakonzern Stada hat mit Tobias Günthör seit Anfang April einen neuen IT-Chef. Der Titel des 53-Jährigen lautet CIO/Senior Vice President IT at Stada Group.

Nun tauscht der Konzern seine ERP-SoftwareERP-Software, die bislang noch in eigenen Rechenzentren läuft, gegen S/4HANA aus. Damit verbunden ist der Umstieg auf die In-Memory-Datenbank SAP HANA. Damit diese Transformation reibungslos verläuft, nutzt Henkel außerdem die Services, die SAP im Rahmen von Rise with SAP anbietet.

Mehr als eine Migration

Allerdings geht das Vorhaben über eine reine Migration hinaus, wie Sprecher beider Unternehmen betonen. "Für uns sind Software und Technologie wichtige Innovationstreiber. SAP baut auf mehr als 50 Jahre Geschäfts-, Prozess- und Technologie-Expertise. Gemeinsam werden wir die DigitalisierungDigitalisierung von Henkel vorantreiben, indem wir die Innovationskraft und das Technologie-Ökosystem von SAP nutzen", sagt Michael NillesMichael Nilles, Chief Digital and Information Officer bei Henkel.

In der Praxis heißt dies, dass beide Unternehmen enger kooperieren wollen, um maßgeschneiderte digitale Ansätze für Henkel zu erarbeiten. An die Stelle der Kunden-Lieferanten-Beziehung werde eine Partnerschaft treten, in deren Rahmen Henkel und SAP "daten- und softwaregesteuerte Co-Innovationen" entwickeln, so Nilles. Zu diesem Zweck bauen beide Unternehmen ein Team auf, dem Experten von SAP und Spezialisten aus den Fachbereichen von Henkel angehören.

Daten und KI für gesamte Wertschöpfungskette

Eine zentrale Rolle spielen bei diesem Co-Creation-Prozess Daten und künstliche Intelligenzkünstliche Intelligenz, inklusive Generative-KI-Anwendungen. Beide Elemente will Henkel in Geschäftsprozesse und die gesamte Wertschöpfungskette einbinden.

SAP wiederum erhofft sich der engeren Partnerschaft mit Henkel Erkenntnisse, die auch für andere Kunden des Softwarehauses von Nutzen sein können: "Die strategische Partnerschaft mit Henkel ist für SAP ein Meilenstein auf dem Weg, unsere Kunden zu intelligenten Unternehmen zu entwickeln", erläutert Jürgen Müller, Chief Technology Officer und Mitglied des Vorstands bei SAP SE.

Henkel | Cloud-Migration

Branchen: Konsumgüter

Use Case: Verlagerung von Kernprozessen in die Cloud

Lösungen: SAP S/4HANA, SAP Business Technology Platform

Partner: SAP