Die IT-Sicherheitsbranche wird aktuell noch immer von Männern dominiert. Doch wie ist es, als Frau in diesem Bereich zu arbeiten? Welche Herausforderungen gibt es? Wie bringt man KarriereKarriere und Familie unter einen Hut? Darüber haben wir in der aktuellen Episode des TechTalk-Podcast von Computerwoche, CIO und CSO mit Anne-Katrin Viehoefer, kaufmännische Leiterin und Sicherheitsverantwortliche bei Adva Network SecuritySecurity, gesprochen.

"Wir müssen den Mut haben"

Die IT-Security-Expertin ist der Meinung, dass das Thema Gleichberechtigung bei den Frauen anfängt. "Wir müssen einfach den Mut haben, andere Wege zu gehen. Ich habe so viele Familien gesehen, wo die Frau nach der Geburt eines Kindes erst einmal zu Hause bleibt."

Ihrer Ansicht nach gilt das auch für die Arbeit in der IT-Sicherheit. "Auch hier kommt es auf uns selbst an."