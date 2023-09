Ich habe die Keynote "Wonderlust" zur Vorstellung neuer iPhones und Apple Watches gestern live in Cupertino verfolgt und hatte die Gelegenheit, kurze Zeit mit den neuen iPhone-15-Modellen zu verbringen. Hier sind einige Fotos und meine ersten Eindrücke von den Produkten.

iPhone 15

Mein erster Eindruck, als ich das iPhone 15 in die Hand nahm, war, wie geschmeidig es sich anfühlt. Das liegt vor allem an den weicheren Kanten, die nicht mehr die harten, rechtwinkligen Ecken des Vorgängermodells aufweisen. Es liegt einfach besser in der Hand, das ist sicher.

Die nächste Reaktion war, wie anders das Farbschema des Geräts aussieht. Fans von kräftigen Farben werden enttäuscht sein, aber das dezent strukturierte Glas auf der Rückseite wird durch das ionenbeschichtete Glas des Kameragehäuses wunderbar ausgeglichen.

Die Farbe scheint im Inneren des Glases zu schweben, anstatt eine einzelne Platte aus farbigem Glas zu sein. Das ist ein bemerkenswerter, aber nuancierter Effekt. Wenn Sie eine leuchtende Farbe wünschen, sollten Sie vielleicht eine bunte Hülle nutzen, um einen Kontrast zu den dezenten Pastelltönen zu bekommen.

iPhone 15 Pro

Ich hatte die Gelegenheit, die Aktionstaste des neuen iPone 15 Pro zu benutzen, der den Mute-Schalter ersetzt. Sie ist wirklich gut konzipiert, da man die Taste drücken und halten muss, um einen Effekt auszulösen - so werden versehentliche Aktivierungen vermieden. Wenn Sie die Taste nur kurz drücken, erscheint ein Hinweistext, dass Sie weiter drücken müssen, um den Effekt auszulösen.

Es gibt eine neue Einstellung für die Aktionstaste in der Einstellungs-App, mit der Sie diese Taste allen möglichen Funktionen zuweisen können, etwa dem Umschalten der Taschenlampe, dem Aufrufen und Beenden eines bestimmten Fokusmodus, dem Starten der Kamera, den Zugriffseinstellungen oder dem Ausführen eines Shortcuts. Da ich mein iPhoneiPhone ständig im Stumm-Modus lasse, bin ich dankbar für diese Änderung.

Als jemand, der jeden Tag ein iPhone 14 Pro benutzt, habe ich sofort gemerkt, wie anders sich das iPhone 15 Pro in meiner Hand anfühlt. Das liegt an einer Kombination aus mehreren Faktoren. Erstens ist das Telefon spürbar leichter. Dabei handelt es sich nicht um eine kleine, schrullige Sache: "Wenn man es wiegen würde, würde man wohl zähneknirschend zugeben, dass es ein paar Gramm leichter ist". Dank des kombinierten Designs aus Titan und Aluminium ist es deutlich spürbar. Es fühlt sich aber nicht fadenscheinig an - es ist sehr solide, aber deutlich leichter.

Es sind auch die glatteren Kanten, die es etwas angenehmer in der Hand liegen lassen. Und es ist die Tatsache, dass Apple die Ränder um das Display verkleinert hat und statt das Display größer zu machen, sich dafür entschieden hat, das gesamte Telefon kleiner zu machen.

Es ist in jeder Dimension etwas kleiner, und obwohl das nicht so auffällig ist wie die Gewichtsveränderung, ist es doch spürbar. Ich bin auch von der Textur des Titanrahmens beeindruckt, Fingerabdrücke werden viel weniger auffallen als auf poliertem Edelstahl. Abgesehen von den Fingerabdrücken ist diese leicht gebürstete Textur einfach sehr schön anzusehen.

Apple Watch Serie 9 und Ultra 2

Die Änderungen am Äußeren der Apple Watch Series 9 und der Apple Watch Ultra 2 sind im Grunde genommen nicht vorhanden - diese Geräte sehen beide sehr vertraut aus. Aber ich hatte die Gelegenheit, die neue Double-Tap-Funktion auf der Series 9 zu nutzen, mit der man ein Signal senden kann, um die Standardtaste auf der Apple Watch-Oberfläche zu aktivieren.

Es ist ein wenig gewöhnungsbedürftig, aber nach ein paar Minuten hatte ich den Dreh raus. Die Watch scheint nach einem Double-Tap zu suchen, wenn man andere Gesten ausführt, wie etwa das Anheben der Uhr aus einer abgesenkten Position. Ich musste auch mit der Geschwindigkeit des Tippens experimentieren - intuitiv tippte ich schneller und sanfter als nötig. Als ich meine Geste so anpasste, dass sie etwas kräftiger und etwas langsamer (aber nicht zu langsam!) war, tippte ich mit viel mehr Präzision doppelt.

Ich hatte auch die Gelegenheit, Apples neues FineWoven-Material an den früheren Lederarmbändern zu testen. Ich hatte wohl erwartet, dass sie den alten Lederarmbändern weniger ähnlich sehen würden, aber das tun sie nicht: Sie haben eine wildlederähnliche Textur, aber auf den ersten Blick sieht man nicht, dass Apple das Material geändert hat. Die alten Designs bleiben erhalten, und die Bänder fühlen sich geschmeidig und sehr hochwertig an. Wenn Sie unbedingt ein Lederarmband haben wollen, werden Sie sicher bei zahlreichen Drittanbietern fündig. (Macwelt)

Dieser Artikel wurde zuerst auf Macworld.com veröffentlicht und aus dem Englischen übersetzt.