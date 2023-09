In Wohnungen und Vorgärten sind Saugroboter und autonome Rasenmäher von KärcherKärcher bereits häufig anzutreffen. Doch auch in Lagerhallen, Supermärkten und Krankenhäuser kommen autonome Scheuer-Saug-Maschinen des Reinigungsspezialisten aus Winnenden nahe Stuttgart zum Einsatz.

Zu diesen Systemen zählt der RoboterRoboter Kira B 50. Er kann sich dank optischer und akustischer Sensoren selbstständig durch ein Gebäude bewegen. Die Mitarbeiter von Gebäudedienstleistern und Facility Manager müssen allerdings in der Lage sein, auf Reinigungsberichte und Betriebsdaten der Maschinen zuzugreifen.

Vernetzung über IoT-Funkmodule

Deshalb stattet Kärcher den Kira B50 bereits mit Funkmodulen aus. Sie transferieren über IoT-Verbindungen (Internet of ThingsInternet of Things) und das LTE-Mobilfunknetz der TelekomTelekom Daten in eine Cloud-Umgebung. Andere Systeme lassen sich mithilfe eines Retrofit-Moduls in ein IoT-Netz einbinden.

"Das Feedback unserer Kunden war eindeutig: Sie wünschten sich eine Möglichkeit, aus der Ferne auf die Maschinen zuzugreifen und den Maschinenstatus einsehen zu können", sagt Alina Seitter, Produktmanagerin Robotics bei Kärcher. "Außerdem wollten sie bei Fehlermeldungen sofort benachrichtigt werden und digitale Reinigungsnachweise abrufen. Das ermöglicht die IoT-Vernetzung über die Telekom."

Updates "over the air"

Nutzer haben nun stets den Überblick über ihre Maschinenflotte. Sie kennen deren Einsatzorte und -zeiten sowie die Füllstände von Frischwasser und Akku. Bei Störungen werden sie per Mail oder SMS informiert. Auch Software-Updates lassen sich per Funk "over the air auf die Systeme aufspielen.

Ein weiterer Vorteil: Kärcher kann seine autonomen Reinigungsmaschinen in allen 80 Ländern anbieten, in denen Tochtergesellschaften des Unternehmens ihren Sitz haben. Es nicht erforderlich, dort einen lokalen Netzanbieter zu suchen.

Individuelle Tarife

"Unsere Großkunden verlangen oft ausgiebige Gerätetests in verschiedenen Ländern, um die Produkte weltweit vertreiben zu können", sagt Seitter. "Dank der globalen Netzabdeckung der Telekom können wir diesen Anspruch jederzeit erfüllen." Außerdem stehen individuelle Tarifmodelle für die unterschiedlichen Gerätefamilien zur Verfügung.

Das Internet der Dinge bildet für Kärcher außerdem die Grundlage für digitale Services. Mit diesen kann das Unternehmen die Nutzererfahrung optimieren. Zudem lassen sich die Daten, die die Maschinen bereitstellen, für die Entwicklung neuer und verbesserter Produkte verwenden.

Alfred Kärcher | Flottenmanagement mit IoT

Branche: Reinigungstechnik

Use Case: Remote-Steuerung autonomer Reinigungssysteme

Lösung: Vernetzung und Management der Systeme mittels IoT-Plattform

Partner: Telekom Deutschland