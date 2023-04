Der Hersteller von Nutzfahrzeugen entwickelt zusammen mit der Pod Group, einem Tochterunternehmen von Giesecke+Devrient (G+D), ein Connectivity-Plattform-as-a-Service-Konzept. Die Ausgangsbasis ist eine Software für die Verwaltung integrierter (Embedded) SIM-Karten (eSIMs) in Fahrzeugen. Die integrierte Plattform soll die zentrale Verwaltung von Telekommunikationsnetzen unterstützen und das weltweite eSIM-Management erleichtern.

Scania will mit dem integrierten System alle IoT-bezogenen Aktivitäten von Fahrzeugen steuern. So kann der Hersteller Daten analysieren und Kosten ermitteln. Ein weiterer Vorteil ist das schnelle "Onboarding" von Mobilfunknetzbetreibern. Dadurch kann Scania in jedem Land den optimalen Anbieter nutzen. Auswahlkriterien sind neben dem Preis die Netzabdeckung und die Servicequalität.

Kernelemente: IoT-Suite und eSIM-Managementplattform

Ein Schlüsselelement des Systems ist die Pod IoT Suite der Pod Group. Mit ihr können Nutzer über das Kernnetzwerk von Pod IoT-Verbindungen einrichten. Das Unternehmen übernimmt dabei die Rolle eines Enterprise Network Operator (ENO). Die IoT Suite wird um die eSIM-Managementfunktionen der Plattform Airon360 von G+D erweitert.

Auch die Embedded-SIM-Karten steuert G+D bei. Es handelt sich um Embedded Universal Integrated Circuit Cards (eUICCs), die speziell für den Automobilsektor entwickelt wurden. Sie werden fest in einem Fahrzeug verbaut. Die Karten von G+D verwendet Scania bereits seit längerer Zeit in seinen Fahrzeugen.

Zeit- und Kostenersparnis

"Mit einer zentralen Management-Plattform erhalten wir eine Lösung, die alles aus einer Hand bietet, von der Authentifizierung der eSIM-Nutzer für einen sicheren Zugang zum Mobilfunknetz und das eSIM-Management bis hin zur transparenten, messbaren und skalierbaren Nutzung von IoT-Aktivitäten", betont Peter Vincent, Head of Connected Systems bei Scania. "Die Zentralisierung spart uns in erheblichem Maße Zeit und Kosten. Vor allem profitieren aber unsere Kunden von einer verbesserten Servicequalität."

Zwar kommt die Plattform in Verbindung mit IoT und Embedded-SIM-Karten derzeit bei einem Hersteller von Nutzfahrzeugen zum Einsatz. Doch es gibt weitere Einsatzfelder, so Philipp Schulte, Head of Connectivity and IoT bei G+D: "Auch wenn die Plattform zunächst für den Automobilbereich konzipiert wird, sehen wir grundsätzlich ein großes Marktpotenzial für den IoT-Sektor im Allgemeinen, von Smart Manufacturing bis hin zu Smart Metering."

Branche: FahrzeugbauFahrzeugbau

Use Case: Plattform für IoT-Verbindungen bei Fahrzeugen

Lösung: Verknüpfung von eSIM-Management mit Pod IoT Suite

Partner: Pod Group; Giesecke+Devrient