Im Zuge des digitalen Wandels verändert sich die Bildungs- und Arbeitswelt rasant. Eine wichtige und treibende Rolle dabei spielen neue generative KI-Technologien. Die University of Pennsylvania schätzt, dass bei 49 Prozent der Arbeitnehmer mindestens die Hälfte ihrer Aufgaben von großen Sprachmodellen übernommen werden könnten. Das bedeutet, dass sich die Fähigkeiten der Menschen, mit denen sie am Arbeitsplatz erfolgreich sind, schnell verändern werden. Zudem wird künstliche Intelligenzkünstliche Intelligenz das Online-Lernen stark verändern, indem sie leistungsstarke Tools schafft.

Fähig- und Fertigkeiten des Einzelnen werden in dieser sich verändernden Arbeitswelt daher immer wichtiger. Um dies richtig einzuordnen, sollte man die regionalen und nationalen Trends in Bezug auf das Qualifikationsniveau verstehen. Der Global Skills Report von Coursera liefert hier wertvolle Einblicke.

Positive Entwicklung in Deutschland

Der jährliche Bericht, der Erkenntnisse von mehr als 124 Millionen Lernenden auf der Coursera-Plattform (darunter 1,6 Millionen aus Deutschland) enthält, hat Deutschland auf den dritten Platz bei der Kompetenzentwicklung gesetzt. Diese hohe Platzierung unterstreicht die Rolle Deutschlands als Drehscheibe für qualifizierte Talente in Europa und seinen proaktiven Ansatz bei der Ausbildung von Arbeitskräften, die für die digitale Zukunft bereit sind.

Besonders stark sind deutsche Lernende in den Bereichen Datenwissenschaft und Betriebswirtschaft mit einer starken Neigung zu KI-bezogenen Fähigkeiten wie neuronale Netze, Deep Learning und angewandtes maschinelles Lernen. Die Fokussierung auf KI und unternehmerische Fähigkeiten könnte sich als unschätzbar erweisen, wenn es darum geht, die durch das rasche Aufkommen der generativen KI verursachten Störungen zu bewältigen.

Zertifikate helfen bei der Jobsuche

Deutschland zeigte zudem ein starkes Interesse an Berufszertifikaten, die eine bestimmte Fähigkeit bescheinigen - darunter das Mikrozertifikat. 81 Prozent der deutschen Studenten gaben an, dass der Erwerb eines solchen Zertifikats sie dabei unterstützt, sich einen Arbeitsplatz zu sichern. Mikrozertifikate sind in einer kompetenzbasierten Wirtschaft wichtig.

Der Erwerb zeigt, dass Menschen sich schnell weiterbilden oder umschulen lassen können, um den Anforderungen des sich verändernden Arbeitsmarktes gerecht zu werden. Die Aufgeschlossenheit der Deutschen für Berufszertifikate ist ein Zeichen dafür, dass sie eine agileagile Belegschaft entwickelt haben, die bereit ist, sich an die vorherrschenden Trends anzupassen.

Generative KI verändert radikal das Online-Lernen

Generative KI ist im Begriff, die Welt des Online-Lernens radikal zu verändern. Das gilt sowohl für die Erstellung als auch für die Bereitstellung von Inhalten. Ihre inhärente Fähigkeit, riesige Mengen an Informationen zu synthetisieren und neue Inhalte auf der Grundlage von vorhandenem Wissen zu generieren, hat weitreichende Auswirkungen auf die Online-Bildung. Die vielleicht größte Errungenschaft der KI ist die Möglichkeit einer personalisierten Lernerfahrung für die Lernenden.

Der lineare und passive Ansatz des traditionellen Online-Lernens wird durch dynamische, interaktive Lernerfahrungen ersetzt. Bei Coursera wurde kürzlich ein KI-gestützter virtueller Coach namens "Coursera Coach" eingeführt, der den Lernenden in Echtzeit Feedback und Antworten gibt - ähnlich wie ein persönlicher Lehrassistent, der jedem Studenten 24 Stunden am Tag zur Verfügung steht. Der Coach ist auf das Kursmaterial geschult und kann schnelle Zusammenfassungen von Videovorlesungen und Ressourcen, wie einen empfohlenen Clip, bereitstellen, um den Lernenden zu helfen, ein bestimmtes Konzept besser zu verstehen.

Virtuelle Lehrer bereits im Einsatz

Auch die Entwicklung von Kursinhalten wird durch generative KI verbessert. Mit nur wenigen Klicks und Aufforderungen können hochwertige Kursinhalte mit einem gut strukturierten und maßgeschneiderten Lehrplan erstellt werden. Mit größerer Effizienz sind Lehrkräfte in der Lage, schnell neue Kurse auszusetzen, die besser auf die Qualifikationsanforderungen des Arbeitsmarktes abgestimmt sind.

Weiterhin verändert sich auch die Zugänglichkeit durch KI, so dass Übersetzungen schneller und günstiger als je zuvor sind. Ohne den Ressourcen- und Kostendruck manueller Übersetzungen sind Online-Bildungsplattformen in der Lage, eine höhere Zahl an lokalisierten Inhalten zur Verfügung zu stellen.

Übersetzte Kurse werden stark zunehmen

Coursera übersetzt derzeit mehr als 2.000 Kurse aus dem Englischen in mehrere Sprachen, darunter auch Deutsch, und das zu einem Bruchteil der Kosten und des Zeitaufwands, die dafür in der Vergangenheit notwendig waren. Dies ist nur der Anfang. Mit verbesserten Technologien können die Übersetzungen noch schneller und genauer erfolgen, wodurch Sprachbarrieren vollständig beseitigt werden. Online-Bildung ist damit für alle Menschen auf der ganzen Welt zugänglich.