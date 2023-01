"Die Digitalisierung im Immobilienbereich wird erheblich zu Energie-Effizienz und CO2-Einsparungen im Gebäudesektor beitragen", erklärte Hagen Lessing, CEO der Ista SE. "Mit der Neubesetzung der Schlüsselpositionen CIO und CTO erweitern wir unsere Anstrengungen, unseren Kunden dafür hervorragende Lösungen anzubieten." Mit Nils Engelke und Michaela Hitzberger habe man zwei herausragende und bewährte Manager für diese Aufgaben gewonnen.

Als neuer CIO verantwortet Engelke die globale IT der Ista-Gruppe. Er soll den Einsatz moderner Technologien vorantreiben und das Arbeitsmodell "agile@scale" unternehmensweit ausrollen. Engelke arbeitet bereits seit Mai 2022 für Ista. Bisher leitete er den IT Technology Foundation Tribe sowie die IT-Geschicke des Firmenstandorts Deutschland. Davor zeichnete er als Deputy Group Chief Digital Officer für die Digitalisierung des Stromnetzbetreibers Elia Group SA verantwortlich und war Head of Energy Economics beim Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz.

Michaela Hitzberger arbeitet seit 2020 für den Dienstleister. Als CTO soll sie sowohl das Geräteportfolio ausbauen als auch die Entwicklung neuer hardwarebasierte Klimaschutzlösungen vorantreiben. Zuletzt verantwortete sie den Bereich Corporate Strategy und ist seit 2022 zudem Mitglied des internationalen Market Boards der Ista-Gruppe. Davor war sie mehr als 14 Jahre in verschiedenen Unternehmensberatungen tätig, darunter KPMG und Accenture.

Die Ista SE hat ihren Hauptsitz in Essen. Der Energie- und Immobiliendienstleister betreibt etwa 38 Millionen funkbasierte Messgeräte in 22 Ländern und bietet Services rund um das Gebäudedatenmanagement an. Das Unternehmen beschäftigte 2021 zirka 6.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete 971 Millionen Euro Umsatz.