Erst im September 2022 hatte Novum Hospitality Oksana NäserOksana Näser für die Leitung des IT-Bereichs an Bord geholt, Ende Dezember stieg die Informatikerin dann zur Vice President IT (Prokuristin) ins oberste Management-Team auf.

Näsers Fokus liegt vor allem darauf, die IT als starkes Inhouse-Service Center zu positionieren sowie eine moderne IT-Infrastruktur für alle Hotels im Portfolio aufzubauen. Das umfasst die digitale Vernetzung der verschiedenen Abläufe und Bereiche innerhalb des Unternehmens, von den internen digitalen Prozessen über die Hotelwebsite bis hin zur IT-Infrastruktur in den Hotels.

Die gebürtige Lettin bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung aus verschiedenen Bereichen mit, darunter IT-Management mit Fokus auf IT Produktentwicklung, Prozessoptimierung, Digitalisierung und E-Commerce in mehreren Branchen (Schifffahrt, Versicherungen und Tech-Unternehmen). Zuletzt war sie CIO bei Casio Europe, davor Vice President für den Bereich Business IT der Rickmers Shipmanagement GmbH & Cie.

David Etmenan, Chief Executive Officer und Eigentümer von Novum Hospitality, freut sich über die Verstärkung im Führungsteam: "Dank ihrer Expertise in der Umsetzung und dem Projektmanagement von komplexen IT-Systemen auf internationaler Ebene und nachweisbarer Erfolge in der Optimierung von Geschäftsprozessen bin ich überzeugt, für die Herausforderungen der Zukunft mit Frau Näser eine ideale Besetzung gefunden zu haben."

Novum Hospitality

Die inhabergeführte Hamburger Hotelgruppe zählt derzeit 150 Hotels und mehr als 20.000 Hotelzimmer an über 54 Standorten in Europa. Das Unternehmen wurde 1988 von Nader Etmenan gegründet, heute leitet es sein Sohn David als geschäftsführender Gesellschafter. Das Hotelportfolio umfasst Drei- und Vier-Sterne Hotels mit den Marken Novum Hotels, Select Hotels, the niu und Yggotel, die stets zentral liegen.

Novum Hospitality fungiert zudem als Franchise-Nehmer der InterContinental Hotels Group, Accor und Hilton. Die Hotelgruppe beschäftigt etwa 2.500 Mitarbeiter und erreichte 2019 - vor der Corona-Pandemie - einen Jahresumsatz von 252 Millionen Euro.