Mit einem durchschnittlichen Bruttojahresgehalt von 58.337 Euro schafft es der deutsche IT-Sektor aufs Siegertreppchen und platziert sich im aktuellen Kununu-Gehaltsranking auf Rang drei. Nur die Finanzbranche schneidet besser ab: Die Mitarbeitenden in BankenBanken (60.796 Euro) und bei VersicherungenVersicherungen (59.727 Euro) lagen mit ihrem Salär besser als die Angestellten der IT-Branche.

Bei den Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteigern kommt die IT hierzulande mit einem Durchschnittsverdienst von 42.193 Euro auf Platz sieben. Banken und Versicherungen platzieren sich im Einsteiger-Ranking nicht unter den Top Ten. Vorne liegen die Consulting-Branche (45.146 Euro) und die Energiewirtschaft (44.186 Euro). Für die hiesige IT-Branche hat Kununu über 44.000 Gehaltsangaben gesammelt und ausgewertet.

Bielefelder sind am zufriedensten

Insgesamt hat die Arbeitgebervergleichsplattform für den aktuellen "kununu Gehaltscheck 2024" rund 835.000 Gehaltsangaben aus Deutschland analysiert. Bundesweit liegt die Gehaltszufriedenheit bei einem durchschnittlichen BruttojahresgehaltBruttojahresgehalt von 49.214 Euro bei aktuell 50,1 Prozent. Dabei muss die Höhe der Entlohnung nicht zwangsläufig mit der Zufriedenheit korrelieren. Menschen in Bielefeld liegen in der realen Einkommensrangliste mit einem Durchschnittsgehalt von 48.565 Euro nur auf Position 16, sind im Städtevergleich jedoch am zufriedensten (58,6 Prozent).

So kommt bei Gehaltsverhandlungen mehr für Sie heraus:

In München dagegen verdienen die Menschen mit jährlich 58.164 Euro am besten, liegen hinsichtlich der Gehaltszufriedenheit aber nur auf Platz 8. Am wenigsten glücklich mit ihrem Verdienst sind indes Beschäftigte in Berlin (50,6 Prozent), Bremen (49,6 Prozent) und Bochum (49,2 Prozent). Schlusslicht beim Gehalt ist Leipzig ist 43.152 Euro.

Erfahrung und Personalverantwortung machen den Gehaltsunterschied

Es gibt eine Reihe verschiedener Faktoren, die die Höhe des Arbeitsentgelts beeinflussen. So spielt in der IT wie in anderen Branchen die Berufserfahrung bei der Höhe des Gehalts eine wichtige Rolle. Wer am Anfang der KarriereKarriere steht (0 bis 3 Jahre) muss sich mit 45.645 Euro im Jahr zufriedengeben. Wer dagegen bereits drei bis sechs Jahre Berufserfahrung vorweisen kann, darf mit durchschnittlich 62.175 Euro pro Jahr rechnen.

Auch die Frage, ob der Posten mit Personalverantwortung verbunden ist, macht sich auf dem Lohnzettel bemerkbar. Wer IT-Teams führt und steuert, kann auf eine durchschnittliche Jahresvergütung in Höhe von 74.792 Euro bauen. Ohne Personalverantwortung liegt das Durchschnittsgehalt bei 55.437 Euro. Mit einem Plus von 35 Prozent wird die Übernahme von Personalverantwortung allerdings in einem deutlich geringeren Maße belohnt als in anderen Branchen. Bei den Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern geht die Schere zwischen beiden Gehaltsgruppen mit 80 Prozent Unterschied deutlich weiter auf.

Augen auf bei der Wahl des Arbeitsortes

Wer auf das Gehalt achtet, sollte auch genau überlegen, wo er oder sie sich einen IT-Job in Deutschland sucht. Die Gehaltsunterschiede zwischen den einzelnen Städten sind beträchtlich. Am besten verdienen ITler und ITlerinnen in Frankfurt (68.419 Euro), München (64.310 Euro) und Stuttgart (62.057 Euro). Kleinere Brötchen müssen die IT-Mitarbeitenden in Bremen (52.168 Euro), Dresden (50.602 Euro) und Leipzig (49.741 Euro) backen.

Stadt Durchschnittliches Jahresbruttogehalt Frankfurt 68.419 Euro München 64.310 Euro Stuttgart 62.057 Euro Bonn 61.946 Euro Münster 58.939 Euro Hamburg 56.759 Euro Düsseldorf 56.170 Euro Hannover 55.495 Euro Köln 55.271 Euro Nürnberg 55.234 Euro Dortmund 55.007 Euro Berlin 54.657 Euro Bremen 52.168 Euro Dresden 50.602 Euro Leipzig 49.741 Euro

Im IT-Gehaltsranking der einzelnen Bundesländer schaffen es Baden-Württemberg (58.796 Euro), Bayern (59.599 Euro) und ganz oben Hessen (62.415 Euro) aufs Siegerpodest. Schlusslichter bilden der Norden und Osten der Republik: In Schleswig-Holstein dürfen IT-Angestellte mit einem durchschnittlichen Jahresgehalt von 49.141 Euro rechnen. In Sachsen (48.837 Euro) und Thüringen (46.136 Euro) liegt die Vergütung pro Jahr noch etwas niedriger.

Zufriedene ITlerinnen und ITler: Kommt auch auf den Arbeitgeber an

Insgesamt sind die Mitarbeitenden in der deutschen IT-Branche mit ihrem Gehalt zufrieden. 58,5 Prozent gaben an, mit ihrem Jahresentgelt zufrieden beziehungsweise sehr zufrieden zu sein. Damit belegt die IT unter den Top Ten der lukrativsten Branchen in Deutschland Platz sechs. Am zufriedensten sind die Menschen in der Energiewirtschaft (63,7 Prozent) und bei Versicherungen (62,6 Prozent). Zu den hinteren Plätzen klafft eine große Lücke: In Forschung und Entwicklung (48,9 Prozent) und in der Medizin- und Pharma-Branche (47,3 Prozent) sind weniger als die Hälfte der Beschäftigten mit ihrem Gehalt zufrieden.

Auch der Arbeitgeber spielt eine wichtige Rolle, wie zufrieden die IT-Mitarbeitenden mit ihrem Gehalt sind. Das hat eine von der COMPUTERWOCHE beauftragte Spezialauswertung von 12.871 Gehaltsdaten bei 12 Arbeitgebern durch Kununu gezeigt. Beim durchschnittlichen Bruttojahresgehalt liegen Salesforce (103.664 Euro) und Cisco (91.405 Euro) vorn. Beide IT-Anbieter haben auch die zufriedensten Beschäftigten. Bei Cisco sind es 94 Prozent, bei Salesforce 86 Prozent. Auch bei MicrosoftMicrosoft liegen Gehalt (87.210 Euro) und Zufriedenheit (80 Prozent) auf einem hohen Niveau.

Am niedrigsten fällt der Anteil der zufriedenen Mitarbeitenden bei IBMIBM und OracleOracle mit jeweils 46 Prozent aus, obwohl beide Unternehmen mit ihren Durchschnittsgehältern - 82.611 Euro bei Oracle und 81.727 Euro bei IBM - in der oberen Hälfte des Firmen-Rankings stehen. SAPSAP liegt mit einem Durchschnittsentgelt von 77.272 Euro im Mittelfeld, hat aber mit 85 Prozent deutlich zufriedenere Angestellte. Ein vergleichsweise geringes Gehalt (64.898 Euro) sorgt bei Accenture für wenig Zufriedenheit (52 Prozent).

Gender-Gap: Männer verdienen immer noch deutlich mehr als Frauen

Unzufrieden kann man auch mit der Gehaltsverteilung zwischen den Geschlechtern sein. Ein Vergleich zeigt, dass an dieser Stelle noch vieles im Argen liegt. Nach wie vor verdienen Frauen im deutschen IT-Sektor deutlich weniger als ihre männlichen Kollegen. Während Männer auf ein durchschnittliches Jahresbruttogehalt von 61.150 Euro kommen, sind es bei den Frauen 52.641 Euro.

Gehaltsunterschiede dieser Größenordnung sind allerdings leider die Regel. Mit einem Geschlechtersaldo von 8.509 Euro schneidet das IT-Lager sogar noch vergleichsweise gut ab. Bei Banken (11.647 Euro) und Versicherungen (12.603 Euro) fällt die Gehaltsdifferenz zwischen Männern und Frauen fünfstellig aus. Insgesamt liegt die Gehaltslücke zwischen Frauen (44.425 Euro) und Männern (52.254 Euro) laut der aktuellen Kununu-Auswertung im bundesweiten Durchschnitt bei 7.829 Euro.