Willebrand berichtet in seiner neuen Funktion direkt an den CEO der A. Hartrodt (GmbH & Co) KG und ist verantwortlich für die "strategische und zukunftsorientierte Ausrichtung der Leistungserbringung der IT an den Business-Anforderungen der weltweiten Organisation", wie er gegenüber dem CIO-Magazin erklärt. Zu seinen Aufgaben gehören die Konsolidierung der IT, der Aufbau einer Enterprise-Architektur und die Entwicklung der IT-Organisation zu einem Business Enabler. Zudem soll er die Effizienz der IT kontinuierlich steigern.

Ein Kernthema bei A. Hartrodt (Eigenschreibweise: a. hartrodt) ist die digitale Transformation. Willebrand soll dazu unter anderem eine hochverfügbare Systeminfrastruktur aufbauen und für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen digitalen, geräteunabhängigen Arbeitsplatz schaffen.

Der Diplomingenieur bringt mehr als 32 Jahre IT-Erfahrung aus unterschiedlichen Branchen mit. Vor seinem Wechsel zu A. Hartrodt war er fünf Jahre CIO des Lübecker Lebensmittelkonzerns H. & J. Brüggen KG. Fast ebenso lange agierte er als CIO des Finanzdienstleisters AON in Hamburg. Davor arbeitete er jeweils mehrere Jahre für den IT-Dienstleister Freudenberg IT, das Beratungsunternehmen Capgemini und den Medizintechnikanbieter Dräger.

A. Hartrodt ist ein international tätiger Transport- und LogistikanbieterTransport- und Logistikanbieter mit Hauptsitz in Hamburg. Zum Unternehmen gehören 64 operativ tätige Tochter- und Beteiligungsgesellschaften in 46 Handelsnationen. 2.065 Mitarbeiter erwirtschafteten 2019 einen Umsatz von rund 500 Millionen Euro.