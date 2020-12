Noch arbeiten erst drei Prozent der CIOs mit der BlockchainBlockchain - aber 60 Prozent haben sich das Thema für die kommenden drei Jahre auf die Liste gesetzt. Das belegt die CIO Agenda des US-Marktforschungsunternehmens Gartner. Sechs Use Cases zeigen die Möglichkeiten von Distributed Ledger auf.

1. Rückverfolgbarkeit von Meeresfrüchten: Das Startup Envisible vertreibt Meeresfrüchte und sieht sich nach eigener Darstellung unter dem Druck, immer kritischeren Konsumenten Herkunft und ökologische Vertretbarkeit der Produkte zu beweisen. Das verlangen auch die Supermärkte, die Envisible beliefert. Das Startup nutzt eine Blockchain-Lösung von Mastercard. Laut Deborah Barta, Senior Vice President of Innovation and Startup Engagement bei Mastercard, prozessiert ihre Software bereits mehr als 25.000 Transaktionen pro Sekunde. Envisible will nicht nur die Forderung nach Transparenz erfüllen, sondern sich auch vor Fälschungen schützen.

2. Reduktion von Back-Office-Kosten: Ricoh zielt darauf ab, Back-Office-Prozesse rund um Bestell- und Leasingvorgänge zu reduzieren oder sogar abzuschaffen. Bisher verlangen diese Prozesse mehrere Arbeitsschritte und involvieren mehrere Systeme. Der Hersteller von Drucken und Bürokommunikationssystemen steckt allerdings noch in der Erkundungsphase. Ricoh-CIO Kris Rao beschäftigt sich konkret mit der Open Source Blockchain-Basistechnologie Hyperledger Fabric, die von der Linux Foundation betreut wird.

Blockchain statt Papierkrieg

3. Smart Constracts bei Finanzdienstleistungen: Die Vermögensverwaltung Boston Private prüft die Möglichkeit, mit Smart Contracts zu arbeiten, um Effizienz und Vertrauen zu steigern. Derzeit sind Geldwechselgeschäfte sehr papierintensiv und kosten Broker wie Kreditgeber dadurch Zeit. CIO Prasanna Gopalakrishnan verpricht sich von einer Blockchain App, diesen Papierkrieg zumindest einschränken zu können. Die CIO - die auch als Chief Data Officer fungiert - sagte, dass ein solcher Plan Überzeugungsarbeit bei allen Geschäftspartnern erfordert.

4. Blockchain zur Sicherung von Menschenrechten: Atefeh Riazi, CIO der Vereinten Nationen, hat zwei Blockchain-Projekte angestoßen. Beim ersten geht es darum, Frauen überall auf der Welt die Möglichkeit zum Nachweis ihrer Identität zu geben. Nicht in jeder Region besitzen Frauen Ausweisdokumente - das erhöht ihre Gefahr, Opfer von Menschenhandel zu werden. Dort könnte die Blockchain helfen. Im zweiten Projekt geht es um die Sicherung der Lieferkette von Medikamenten. Riazi will für jedes Gebiet auf der Erde gewährleisten können, dass Kranke die richtigen Arzneimittel bekommen.

Die CIO ist vom disruptiven Potenzial der Blockchain überzeugt. Sie sagt: "Warum sollten wir ein Geldinstitut benötigen, wenn wir Geld auch direkt zwischen Menschen austauschen können?"

Standards für den Gütertransport

5. Neue Kooperationen im Gütertransport: United Parcel Service (UPS) ist Teil der Blockchain in Trucking Alliance (BiTA), die an der Entwicklung von Blockchain-Standards für den Gütertransport arbeitet. Linda Weakland, Director of Enterprise Architecture and Innovation bei UPS, zielt vor allem auf den Datenaustausch zwischen allen Partnern einer Lieferkette ab. Außerdem verspricht sie sich mehr Genauigkeit bei der Lieferung von Gütern. UPS sieht diese Initiative in das Smart Logistics Network eingebettet. Dieses beschäftigt sich auch mit dem Internet der Dinge, Robotics, Künstlicher Intelligenz (KI) und Maschinellem Lernen.

6. Mehr Tempo für Online-Broker: Der Online-Broker TD Ameritrade experimentiert mit verschiedenen Blockchain-Szenarien. CIO Vijay Sankaran will Geld in Realtime zwischen den Brokern und ihren Partnern bei den BankenBanken transferieren. Ein weiterer Use Case ist das Regeln von Depotstimmrechten; ein bisher aufwändiger Papiervorgang, den die Blockchain abbilden könnte. Sankaran erwartet, dass mit dem Abbau solcher Vorgänge auch Gebühren eingespart werden können. TD Ameritrade probiert verschiedene Hyperledger-Technologien aus, darunter Ethereum, R3 Corda und JP Morgans Quorum.

Auch wenn dies bisher Einzelbeispiele sind. So warnt Boston Private-CIO Gopalakrishnan Kollegen vor zu langem Warten. Es sei besser, jetzt auf den Zug aufzuspringen, als abgehängt zu werden, sagt sie.