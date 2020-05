Knapp 90.000 Mitarbeiter, 14 Milliarden Euro Umsatz, 170 Standorte in mehr als 50 Ländern: Die SchaefflerSchaeffler Gruppe mit Hauptsitz im fränkischen Herzogenaurach gehört auch im internationalen Maßstab zu den großen Automobil- und IndustriezulieferernAutomobil- und Industriezulieferern. Entsprechend anspruchsvoll sind die Anforderungen an das Management der Unternehmensdaten.

Zwar ist Data Management für das Unternehmen kein neues Thema. Schon seit geraumer Zeit gibt es den Bereich Corporate Data Management, der organisatorisch in der IT aufgehängt ist. Doch hier lag der Schwerpunkt zunächst auf dem klassischen Stammdaten-Management. Weil dessen Nutzen nicht nur für die ITler klar erkennbar war, entstand die Idee, alle Daten im Unternehmen besser zu verwalten.

Markus Rahm, Leiter Corporate Data Management, stieß die Initiative an und wurde dabei von Jürgen Henn unterstützt, Leiter Strategische IT & DigitalisierungDigitalisierung bei Schaeffler. "Data Governance, von der Erfassung bis zur Analyse von Daten, ist ein essenzieller Bestandteil unserer Unternehmensarchitektur", erläutert Henn. "Mit der Integration von Daten, Prozessen und IT entstehen die größten Chancen zur Digitalisierung unseres Unternehmens."

Wie viele große Industrie-Unternehmen kämpfte auch Schaeffler lange mit verteilten Datentöpfen und Zuständigkeiten. Etliche Abteilungen in den drei Sparten Automotive OEM, Automotive Aftermarket und Industrie gingen diesbezüglich ihrer eigenen Wege. Nicht selten führten unkoordinierte Aktionen zu einem erhöhten Arbeitsaufwand. Zudem waren die Aktivitäten in Sachen Datenverwaltung hauptsächlich auf SAP-Systeme ausgerichtet und ließen andere Anwendungen teilweise außer acht. Die Schaeffler-Experten konstatierten an vielen Stellen ein "Unstructured Data Management". Folgerichtig lautete das Ziel, den Anteil des strukturierten Data Managements mit einem Schwerpunkt auf Master Data Management und einer durchgängigen Data Governance zu erhöhen.

Dabei ging es den Verantwortlichen insbesondere um eine kontinuierliche Verbesserung der Datenqualität in allen Bereichen. Für ein strukturiertes und integriertes Datenmanagement galt es zunächst, die technische Basis zu schaffen. Am Ende, so die Hoffnung, würde die Prozesseffizienz steigen, digitale ProjekteProjekte ließen sich reibungsloser abwickeln und auch die ComplianceCompliance bezüglich der Datenhaltung wäre gewährleistet.

Roadmap zum Data Management

Zu den ersten Schritten auf diesem Weg gehörte das Definieren von 47 Data Domains, darunter beispielsweise "Material Master Data", "Industrie 4.0 Services Data" und "Sales Data." Die jeweiligen Domains verantworten speziell geschulte Data Domain Manager, die in der Regel in den Fachbereichen ansässig sind. Mit ihren "Data Essentials" entwickelten die Franken zudem verbindliche Leitlinien für den Umgang mit Daten. Sie sollen die Grundlage für eine "Data Culture" im gesamten Unternehmen schaffen.

In den Werken der Schaeffler-Gruppe entstanden in der Folge 71 Data Quality Circles, die sich um eine permanente Datenoptimierung kümmern. Zum Beurteilen der Datenqualität definierten die Verantwortlichen eine Reihe von KPIs. Daneben startete ein mehrstufiges Weiterbildungsprogramm für Mitarbeiter, die mit Datenthemen befasst sind. Im "Schaeffler Management Handbook" beschreibt das Unternehmen Data-Management-Methoden und einschlägige Prozesse detailliert.