Sebastian Grams ist seit dem 1. Mai Chief Digital Officer des Verpackungsspezialisten IFCO. Der ehemalige CIO von Seat und Cupra war zuletzt Geschäftsführer der Audi Sport GmbH in Neckarsulm. Mehr erfahren

Nachdem Andreas Meyer-Falcke Ende 2023 in den Ruhestand ging, hat Nordrhein-Westfalen nun wieder einen IT-Verantwortlichen. Am 14. Mai 2024 entschied das Landeskabinett, die Funktion des Beauftragten der Landesregierung für Informationstechnik (CIO) an Daniel Sieveke zu übertragen. Mehr erfahren

Ausblick

Christiane Vorspel wird ab Oktober COO im Vorstand der CommerzbankCommerzbank und verantwortet damit auch die IT. Sie kommt von der LBBWLBBW. Vorgänger Jörg Oliveri del Castillo-Schulz verlässt den Posten Ende September 2024 nach knapp zwei Jahren im Amt. Mehr erfahren

Rückblick

Seit April ist Jürgen-Hendrik Kuhn IT-Chef der FNZ Bank SE und Fondsdepot Bank GmbH. Er kommt von HSBCHSBC Germany. Mehr erfahren

Seit April leitet Sebastian Träger die IT des Energieversorgers EnercityEnercity. Er soll unter anderem das ERP-System modernisieren. Mehr erfahren

