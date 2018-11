In den vergangenen Jahren galt DigitalisierungDigitalisierungals neuer Trend, der die Unternehmen vor große Herausforderungen und den Status Quo in vielen Industrien grundlegend in Frage stellte. Heute ist Digitalisierung kein Hype mehr, sondern in allen Unternehmen bekannt und von diesen mit mehr oder weniger Erfolg bereits adressiert worden. Viele Vorhersagen zur Digitalisierung zeigen, dass der zu erwartende Impact weiterhin außerordentlich hoch ist: Das World Economic Forum beispielsweise schätzt den von 2016 bis zum Jahr 2025 geschaffenen gesamtheitlichen Wert digitaler Transformation für Wirtschaft und Gesellschaft auf bis zu 100 Billionen US-Dollar.

Diese Entwicklung führte dazu, dass sich die grundlegende Wahrnehmung der IT verändert hat: Wo man in vielen Industrien traditionell als Kostentreiber gesehen wurde, ist die Erwartungshaltung an den CIO heute immer häufiger, dass er Innovationen vorantreibt und nicht mehr nur die gleichen Leistungen zu einem günstigeren Kostensatz zusichert. Dafür wird CIOs in der Regel auch ein höheres IT-Budget bereitgestellt, als dies in der Vergangenheit der Fall war. Dieses soll nun dazu verwendet werden, neue digitale Produkte und Services zur Marktreife zu bringen.

Es lässt sich also sagen, dass die Digitalisierung nach einem anfänglichen Abtasten mit neuen Technologien und Arbeitsmethoden in eine neue Phase übergeht, in der erwartet wird, dass messbarere Ergebnisse erzeugt werden.

Dazu müssen Unternehmen insbesondere zwei Dinge tun: