Je größer das Unternehmen, desto höher die Gehälter. Diese Richtschnur gilt nicht nur für IT-Fachkräfte, sondern vor allem auch für IT-Führungskräfte. Das ergibt sich aus mehr als 3.000 CIO-GehälternCIO-Gehältern, die die Hamburger Vergütungsspezialisten von Compensation Partner für das CIO-Magazin ausgewertet haben.

Demnach beläuft sich das Bruttojahreseinkommen eines IT-Leiters in Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern auf 254.000 Euro im Jahr, während er in Unternehmen mit weniger als 100 Mitarbeitern 146.000 Euro erhält. Auch die Branche beeinflusst das CIO-Gehalt stark. Dazu Tim Böger, Geschäftsführer von Compensation Partner: "Die Finanzbranche ist für einen CIO derzeit sehr attraktiv und erfordert viel Verantwortung nicht nur beim Thema der Digitalisierung der Finanzdienstleistungen, sondern vor allem bei der IT-Sicherheit." Ein CIO in der Bankenwelt kann mit einem Jahresgehalt von 296.000 Euro rechnen und steht damit an der Einkommensspitze.

235.000 Euro in der Chemie-Industrie

Überdurchschnittlich hoch liegen die Gehälter der CIOs auch in den Branchen ChemieChemie/Verfahrenstechnik mit 235.000 Euro, im Automotive-SektorAutomotive-Sektor mit 232.000 Euro, in der Software-Industrie mit 203.000 Euro sowie bei KonsumgüterherstellernKonsumgüterherstellern mit 198.000 Euro im Jahr.

Vergleichsweise schlechter vergüten Verbände (130.000 Euro) und soziale Einrichtungen (113.000 Euro) ihre IT-Leiter. Allerdings liegen dort auch die Gehälter der Fachkräfte weit unter dem Durchschnitt. So können Software-Entwickler in Krankenhäusern mit etwa 40.000 Euro im Jahr rechnen, während Entwickler in BankenBanken auf 72.500 Euro kommen.

Verantwortlich für den großen Abstand zwischen Gehältern von Fach- und Führungskräften sind die variablen Gehaltsbestandteile in Form von Prämien, Provisionen und Boni. "IT-Chefs können sich über hohe Prämien freuen. Für viele Unternehmen sind diese Zusatzleistungen ein wichtiger Hebel, um IT-Leiter überhaupt erst für sich zu gewinnen", erklärt Böger. Laut Compensation Partner beläuft sich der variable Anteil bei einem Banken-CIO auf 55.000 Euro im Jahr, der Firmenwagen entspricht weiteren 65.000 Euro. Auch die DienstwagenDienstwagen der CIOs in den anderen Branchen bewegen sich in dieser Preisklasse, während die variablen Gehaltsbestandteile auseinanderdriften: In sozialen Einrichtungen beträgt der Bonus nur 11.000 Euro im Jahr.