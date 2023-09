Das Produktionswerk von VolkswagenVolkswagen Autoeuropa in Palmela (Portugal) hat sich ehrgeizige Ziele gesteckt. Es will sich innerhalb des Volkswagen-Konzerns zur Fertigungsstätte mit der höchsten Produktivität entwickeln.

Deshalb setzt die Tochtergesellschaft des AutomobilherstellersAutomobilherstellers auf "Lean Production". Dieser Ansatz zielt darauf ab, Produktionsfaktoren wie Materialien besonders effizient einzusetzen, die Durchlaufzeiten zu verkürzen und die Produktqualität zu erhöhen. Um das zu erreichen, ist eine DigitalisierungDigitalisierung von Prozessen erforderlich.

Kernelement: Low-Code-Plattform

Deshalb setzt Volkswagen Autoeuropa seit 2023 die Low-Code-Entwicklungsplattform von Mendix ein, einem Tochterunternehmen von Siemens. Mit Low Code können auch Mitarbeitende ohne tiefgreifende Programmierkenntnisse Software erstellen, beispielsweise Experten in den Fachabteilungen.

Low-Code-Plattformen stellen solchen "Citizen Developers" eine grafische, modellgesteuerte Oberfläche bereit, inklusive vorkonfigurierter Modelle, Logiken und Schnittstellen. Das ermöglicht es, mittels Drag & Drop Software zu erstellen. Die Plattform erlaubt es zudem, den gesamten Lebenszyklus von Anwendungen zu verwalten (Lifecycle Management) sowie Compliance- und Sicherheitsvorgaben umzusetzen.

Digitale Shopfloor-Anwendung

Volkswagen Autoeuropa hat mit der Low-Code-Plattform von Mendix zunächst eine digitale Shopfloor-Anwendung erstellt. "Der Digital Value Stream Monitor, den wir auf der Mendix-Plattform entwickelt haben, zeigt uns in Echtzeit den Status unserer Fabrik mit ihren Maschinen und der Füllung des Gesamtsystems entlang der gesamten Prozesskette ", erläutert Alexander Heinzel, Value Stream Manager bei Volkswagen Autoeuropa.

Laut Heinzel erhöht die Visualisierung von Engpässen die Reaktionsgeschwindigkeit und macht deutlich, welche Prozesse Priorität haben. "Der Einsatz einer Low-Code-Plattform brachte uns nicht nur eine schnelle Entwicklung in einem funktionsübergreifenden Team, sondern gibt uns auch die Möglichkeit, Anpassungen und Änderungen am System selbst vorzunehmen", so der Manager.

Digitalisierung weiter vorantreiben

Mit dem erreichten Status gibt sich Volkswagen jedoch nicht zufrieden, betont Thomas Hegel Gunther, Vorsitzender des Verwaltungsrats und Werkleiter von Volkswagen Autoeuropa: "Unser Ziel ist, mit Low-Code weitere Digitalisierungspotenziale zu heben, um unsere Wettbewerbsfähigkeit weiter zu steigern. Wir wollen das Volkswagen-Werk sein, das die Messlatte für eine erfolgreiche und kontinuierliche Digitalisierung setzt."

Volkswagen Autoeuropa | Low Code in Produktion

Branche: Automobil

Use Case: Transparenz der Prozesskette und kürzere Reaktionszeiten in der Fertigung

Lösung: Entwicklung einer Shopfloor-Anwendung mit der Low-Code-Plattform von Mendix

Partner: Mendix