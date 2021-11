In der LogistikLogistik sorgen komplexe Lieferketten und begrenzte Budgets dafür, dass neue IT-Standards und -Lösungen oft nur schleppend eingeführt werden. Viele Vorgänge sind noch manuell und papierbasiert. Die Lufthansa CargoLufthansa Cargo wollte das ändern und vor allem seine Vertriebs-IT kundenorientierter gestalten.

Da Standardsoftware keine ausreichende Differenzierungsmöglichkeit bot, entschied sich das Team um CIO Jochen Göttelmann für einen anderen Kurs: eine neue Buchungsplattform sollte komplett im eigenen Haus entwickelt werden. "Für uns ist die eigene Booking Engine ein wesentlicher Erfolgsfaktor, um schneller als unser Wettbewerb hundertprozentige Online-Buchbarkeit aller Produkte und Services zu bieten, anschlussfähig an unsere Kunden und Partner zu sein, und die interne Effizienz unserer Vertriebsprozesse zu steigern," begründet der Manager die Entscheidung.

Grundlage für den digitalen Vertrieb

Für das Projekt schuf Göttelmann zunächst die Rahmenbedingungen: Alle Stakeholder samt Vorstand sagten ihre Unterstützung zu. Die ITler nutzen für die cloud-native Entwicklung eine Plattform in Microsofts Azure-Cloud. In vier Teams mit zeitweise 60 bis 80 Mitgliedern entwickelten sie die neue Lösung mithilfe agiler Methoden und nutzten dazu das Scrum-Framework. Module und Services gingen schrittweise live, während der Legacy-Code überarbeitet wurde. Über einen DevOps-Ansatz konnte die IT Probleme im Betrieb früh adressieren und beheben. Programm-Code wurde nach dem Security-by-Design-Prinzip automatisiert überprüft.

Mit dem Projekt hat das Unternehmen die Grundlage für die DigitalisierungDigitalisierung des Vertriebsprozesses gelegt. Kunden können die Services von Lufthansa Cargo nun digital in einem Multi-Kanal-Ansatz über verschiedene Wege buchen. Zudem digitalisierte die IT die Preisgestaltung, löste das veraltete Siebel-CRM durch MicrosoftMicrosoft Dynamics ab und schaffte mit eFreight papierlose Kundenschnittstellen für Frachtdokumente.

Die neuen Systeme laufen stabiler, kosten weniger im Betrieb und verhindern Umsatzausfälle durch verlorene Buchungen. Das Online-Buchungsportal macht es Kunden einfacher, komplexe Aufträge abzuschließen. Frachtdokumente werden schon beim Abschluss automatisch geprüft, Verspätungen bei der Anlieferung vermieden. Zudem können Kunden durch das neue CRMCRM individueller betreut werden. (kf/rs)

Das sagt die Jury:

"Sehr konsequentes Ausrichten an modernen Technologien und Themen sowie Modernisieren der Anwendungslandschaft."