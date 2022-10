Der Carsharing-Anbieter Share Now arbeitet bei der Verwaltung seines Fuhrparks mit der Werkstatt- und Fachmarktkette ATU (Auto Teile Unger)ATU (Auto Teile Unger) zusammen. Dabei steht die Prozess-Digitalisierung im Mittelpunkt. Share Now zielt darauf ab, seine rund 5.700 Fahrzeuge in Deutschland in Sachen Sicherheit und Qualität immer auf dem neuesten Stand zu halten. Dafür soll eine Telematik-Lösung sorgen, die die Autos konstant mit der Zentrale des Unternehmens verbindet und Wartungs- sowie Reparaturbedarf in Echtzeit erfasst.

Nach Darstellung beider Partner können die entsprechenden Werkstattprozesse über eine ATU Service-App schlüssellos verarbeitet werden. Das jeweilige Fahrzeug werde zu einer ATU-Filiale gebracht und dort via App in den Werkstattmodus versetzt und repariert. Die Vereinbarung umfasst neben Ölwechsel und Inspektion auch die Hauptuntersuchung (HU) sowie Verschleißteilersatz und Reifen-Service.

Diese Kooperation erstreckt sich auch auf Österreich, wo Share Now etwa 850 Autos bereitstellt. "Wir sind seit jeher bestrebt, unseren Kundinnen und Kunden nicht nur flexible und nachhaltige Mobilität, sondern auch höchste Standards bei Sicherheit und Qualität der Fahrzeuge zu bieten", sagt Olivier Reppert, CEO von Share Now.

Share Now (BMW/Daimler)| Prozessdigitalisierung

Branche: Mobilitätsdienstleistungen

Use Case: Optimierung von Fahrzeugwartung und -reparatur

Partner: ATU (Auto Teile Unger)

Umfang: rund 5.700 Autos in Deutschland und 850 in Wien