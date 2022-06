An den drei Standorten Borgholzhausen, Hamburg und Ottendorf hat die Nagel-Group ein digitales Abfahrtsmanagement eingeführt. Nun können Lkw-Fahrer anhand des Kennzeichens der Zugmaschine und der aktuellen Transportauftragsnummer alle wesentlichen Informationen direkt abrufen, erklärt Florian Seffert, Head of IT-Innovation bei dem Unternehmen.

Die Fahrerinnen und Fahrer sollen zum Beispiel Beladungstor, Abfahrtszeit und den aktuellen Status der Beladung direkt über die neue Lösung einsehen. Außerdem können Bemerkungen zu Routen hinterlegt werden. Das soll die Abstimmung und Planung nachfolgender Touren verbessern. Darüber hinaus erhalten die Lkw-Fahrer Informationen über Anlaufstellen auf dem Gelände, etwa Disposition und Warenannahme.

Rollout bis Jahresmitte

Die Mitarbeiter können das E-Logistics-Portal über sämtliche mobilen Endgeräte und in sechs verschiedenen Sprachen nutzen, so das Unternehmen. Innerhalb einer Woche hat die Nagel-Group an nur einem der Pilotstandorte mehr als 450 Anmeldungen über das digitale Abfahrtsmanagement registriert. Die Anwendung soll bis Jahresmitte an weiteren Standorten ausgerollt werden.

"Das digitale Abfahrtsmanagement ermöglicht es Lkw-Fahrern und -Fahrerinnen, ihre Pausen effektiver zu nutzen", kommentiert Seffert. Er fügt an: "Ein gezieltes Nachfragen in der Disposition entfällt, wodurch Mitarbeitende vor Ort entlastet werden." In der Pandemie kann das Unternehmen alle Mitarbeiter so besser schützen, weil direkte Kontakte reduziert werden, so der Head of IT-Innovation.

Die Nagel-Group mit Sitz in Versmold ist auf Lebensmittellogistik spezialisiert. Das Unternehmen beschäftigt an mehr als 130 Standorten über 12.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete zuletzt einen Umsatz von 1,9 Milliarden Euro. Die Nagel-Group transportiert Lebensmittel in allen Sendungsgrößen und Temperaturklassen, von Tiefkühlprodukten und Fleisch bis zu Milchprodukten, Kaffee oder Süßwaren.

Nagel-Group | Prozess-Digitalisierung

Branche: TransportTransport und Logistik (Lebensmittel)

Use Case: Lkw-Fahrer und weitere Mitarbeiter entlasten, Touren effizienter planen

Lösung: digitales Abfahrtsmanagement

Einsatzgebiet: zunächst ein Test an drei Standorten, dann größerer Rollout