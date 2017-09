Manfred Immitzer war lange in verschiedensten Führungspositionen bei Siemens, dann CIO von Nokia Networks und später Konzern-CIO von Nokia. Als solcher hat er 2013 den "Global Exchange Award" in München und den "Global Telecom Business Innovation Award" in London gewonnen. Der promovierte Physiker fühlt sich jetzt wohl als Geschäftsführer der Porsche Informatik im kleinen Salzburg. Am 25. Oktober wird er auf Gut Ising am Chiemsee mehr über das Innovations-Management der Porsche Holding erzählen. Im Rahmen der Veranstaltung BEYOND beraten 50 Executives, wie sie gute Ideen schnell und nachhaltig in ihre Unternehmen tragen. Mehr Infos finden Sie hier: www.beyond.idg.de