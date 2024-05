"In den letzten zehn Jahren ist Bachmann stark gewachsen," berichtet Robert BurkhardtRobert Burkhardt, seit Anfang 2023 CIO des Unternehmens, über die Hintergründe des ERP-Umbaus. Die Strukturen, auch in der IT, hätten mit der raschen Expansion jedoch nicht mithalten können. Es musste also ein neues ERP-System her.

Die Bachmann Group baut und verkauft intelligente Stromverteilungslösungen - vom klassischen Dreifachstecker über smarte Stromverteiler in Rechenzentren bis zu integrierten Apps, um Ressourcen zu buchen. Der Kundenstamm reicht von Handwerkern über Data Center bis hin zu Möbelherstellern.

Ein technischer Schuldenberg

Bis dahin hatte Bachmann MicrosoftMicrosoft Navision als ERP-Lösung im Einsatz, mit mehreren Mandanten und verschiedenen Datenbanken. Burkhardt: "Die Technologie war veraltet und die Datenbanken wurden nicht mehr supportet." Zudem sei Navision über die Jahre stark individualisiert worden, so dass es fehleranfällig geworden war. Resultat: mehrere Ausfälle und manuelle Workarounds.

Dieses System war laut dem IT-Chef wenig geeignet, die digitale Transformation von Bachmann zu unterstützen. Also überlegte das Management 2021, wie weiter vorgegangen werden sollte. Navision musste ersetzt werden - aber womit? "Da fand der große Vergleich von SAPSAP und Microsoft statt," so Burkhardt.

SAP versus Microsoft

"In dieser Zeit wurde intensiv verglichen und mit vielen Referenzkunden gesprochen," so der CIO. Am Ende fiel die Wahl auf Microsoft. Warum?

Eine prägnante Aussage der damaligen Verantwortlichen: Bei SAP kaufe man 150 Prozent, wähle daraus 95 Prozent, die passen, und ergänzt die fehlenden fünf Prozent. Bei Microsoft kaufe man 80 Prozent und ergänze die fehlenden 20 Prozent.

"Microsoft ist also besser an unser Unternehmen angepasst und ich bezahle nur das, was ich brauche," erklärt Burkhardt. SAP biete dagegen zwar einen größeren Funktionsumfang, der in der Regel aber nicht in Gänze gebraucht werde. Nachgearbeitet werden, müsse trotzdem.

Zudem wollte Bachmann laut dem IT-Chef kein reines ERP-SystemERP-System, sondern eine Plattform: "Sie sollte uns bei der DigitalisierungDigitalisierung unterstützen und in die Zukunft begleiten können." Microsoft Dynamics 365 sei so eine Plattform, um Geschäftsprozesse zu digitalisieren.