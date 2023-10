"Sensigo greift ein Problem in einer Welt mit weitgehend softwaregesteuerten Fahrzeugen auf", erläutert Rakesh Hedge, CEO des Startup-Unternehmens. "Oftmals sind die Softwareentwickler nicht in das Team des Servicezentrums integriert. Das führt zu Zeit- und Geldverlusten für die Kunden, die Servicezentren und die OEMs."

Um dies zu vermeiden, haben PorschePorsche und dessen Partner UP.Labs das Startup Sensigo gegründet. Es arbeitet an der gleichnamigen Datenplattform. Hinter UP.Labs steht wiederum die amerikanische Venture-Capital-Firma UP.Partners, mit der Porsche zusammenarbeitet.

Wichtige Rolle von KI in softwarebasierten Autos

"Wir haben Sensigo entwickelt, um die Arbeit der Techniker durch KI-basierte Workflows und intelligente Diagnose-Tools zu erleichtern, sodass sie Reparaturen und Servicearbeiten effizienter ausführen können, sagt Hedge. Der Hintergrund ist, dass durch den steigenden Software-Anteil in Fahrzeugen und deren Vernetzung die Fehleranalyse und Wartungsarbeiten in Werkstätten komplexer werden.

Wie wichtig Software für Fahrzeughersteller und deren Partner ist, belegt die "2023 SDV Survey" (Software-Defined Vehicle) des Beratungsunternehmens Deloitte. Ihr zufolge stufen 89 Prozent der Firmen das Thema SDV als strategisch wichtig oder sehr wichtig ein.

Rund 26 Prozent der Befragten wollen auf maschinelles Lernen (Machine LearningMachine Learning) und künstliche Intelligenzkünstliche Intelligenz zurückgreifen, um die Komplexität zu reduzieren, die mit dem Übergang zu softwarebasierten Fahrzeugen verbunden ist. Damit sind ML und KI die wichtigsten Ansätze, vor modularen Software-Architekturen (17 Prozent) und Kooperationen von Automobilfirmen und Technologie-Unternehmen (16 Prozent).

Fehler frühzeitig analysieren

Die Datenplattform von Sensigo soll mit KI und maschinellem Lernen dazu beitragen, Fehlermuster im Fahrzeug schon in einem frühen Stadium zu analysieren. "Wir sehen in der KI-Plattform von Sensigo ein großes Potenzial für eine künftige Verkürzung von Werkstattbesuchen und damit für eine gesteigerte Kundenzufriedenheit", so Daniel Schukraft, Vice President After Sales bei der Porsche AG.

Neben Sensigo haben UP.Labs und Porsche bereits weitere Start-ups gegründet. Das erste war Pull Systems. Diese Firma hat eine Software für das automatische Management der Batterieleistung und Ladezyklen von Elektrofahrzeugen entwickelt. Dies soll die Reichweite steigern und die Belastung der Batterien reduzieren.

Porsche | KI-Datenplattform

Branche: AutomotiveAutomotive

Use Case: Optimierter Service für vernetzte Fahrzeuge

Lösung: KI-gestützte Plattform für Fehleranalyse und Abstimmung von Workflows

Partner: Sensigo, UP.Labs, UP.Partners