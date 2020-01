Während die Welt im Umbruch ist und die digitale Transformation vom Wertewandel von Hardware zu Software unterstrichen wird, hat sich die BMWBMW Group bereits auf diese Veränderungen eingestellt. Der Transformationsprozess in Rich­tung einer Tech Company spiegelt sich unter anderem in der aktuellen IT-Strategie des Unternehmens wider.

Verschiedene Maßnahmen verdeutlichen den Wandel von einer zentral organisierten IT-Welt hin zu agilen Arbeitsweisen und zeigen auf, wie die IT sich bis 2025 weiterentwickeln könnte und wie digitales Business zum Alltag werden wird. Diese Maßnahmen lassen sich in Struktur, Kultur, Technologie und Prozesse untergliedern. Sie zeigen, wie die notwendige Infrastruktur aufgebaut werden kann, um die Potenziale der DigitalisierungDigitalisierung optimal nutzen zu können.

Agiles Arbeiten ist ein iterativer Ansatz der Inspektion und Anpassung. Anstatt den einzelnen Phasen der Planung, der Entwicklung, des Tests und der Freigabe von IT-Produkten zu folgen, werden kontinuierlich die Aktivitäten durchlaufen.

Um der agilen Transformation gerecht zu werden, hat sich die BMW Group IT bereits im Rahmen der Digitalisierung von BMW und der BMW Strategie Number One Next entschieden, Projektleitern die Möglichkeit zu geben, zwischen agilen und traditionellen Vorgehensmodellen zu wählen. Die strategische Ausrichtung folgte 2016 unter dem Namen "100% agileagile".

2018 wurde die Ausrichtung "BizDevOps" (steht für Business, Development und Operations und damit für eine engere Zusammenarbeit von Fachbereich und IT) auf produktorientierte Wertschöpfung durch den Vorstand bestätigt. Durch die Produktorientierung der gesamten BMW Group IT konnten Transparenz und End-to-End-Verantwortung erreicht werden. Diese Produktorientierung innerhalb der BMW Group IT kann als Wendepunkt bezeichnet werden, der auch die Zukunft des ­Unternehmens prägen wird. Dieser Wandel von hierarchisch geprägten Organisationen hin zu vernetzten, autonomen Teams wird auch die nächsten Jahre dominieren.

Expertenkarriere bei BMW

Gleichzeitig erfolgt ab diesem Jahr die Trennung von fachlicher und disziplinarischer FührungFührung. Mit der neuen Expertenkarriere eröffnet die BMW Group einen zusätzlichen und gleichwertigen Karriereweg parallel zur klassischen Führungslaufbahn. Vor allem Talente aus Zukunftsfeldern interessieren sich heute weniger für eine klassische Führungslaufbahn mit disziplinarischer Verantwortung, sondern für moderne ­Arbeitswelten und kooperative Formen der ­Zusammenarbeit.

Dies bietet die neue Expertenkarriere in der BMW Group. Dabei gilt: Experten- und Führungskarriere sind beide prinzipiell zulässig. Ein Wechsel zwischen den Entwicklungspfaden ist möglich. Diese Möglichkeit wird es uns auch in Zukunft erlauben, Talente je nach ihren Bedürfnissen zu fördern und unsere IT bestmöglich auf die Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten.

OKR-Methode bringt Flexibilität

Die einmalige, jährliche Festlegung von indivi­duellen Zielen für alle Unternehmensbereiche, die wiederum auf die einzelnen Abteilungen und Mitarbeiter heruntergebrochen werden, erscheint im Hinblick auf sich stetig ändernde Anforderungen und die daraus resultierenden agilen Arbeitsweisen nicht mehr zeitgemäß. Wir setzen uns ­daher mit "Objectives & Key Results" (OKR) auseinander.