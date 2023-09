Jedes Team braucht einen starken Leader, der die Richtung vorgibt, dabei unterstützt, die Arbeit zu organisieren, Anforderungen abklärt und zur Konfliktlösung beiträgt. Agile Entwicklungsteams haben in der Regel einen technischen Leiter (Tech Lead) oder Teamleiter, der für die technische Implementierung verantwortlich zeichnet. Diese Rolle ist vom Product Owner und Scrum Master getrennt, arbeitet aber häufig mit diesen zusammen. Häufig werden Entwickler und Devops-Ingenieure intern in die Rolle des technischen Leiters befördert, nachdem sie die erforderlichen SkillsSkills unter Beweis gestellt haben.

Diese Rolle erfordert:

technischen Scharfsinn sowie

Qualitäten in CollaborationCollaboration und FührungFührung.

Ein Job als Agile Tech Lead kann zudem der erste Schritt in Richtung einer Rolle als Delivery Manager oder Chief Technology Officer sein. Im Folgenden haben wir die sechs wichtigsten Themen und Fragen zusammengestellt, die Agile-Tech-Lead-Bewerber erwarten.

1. Collaboration (intern und extern)

Obwohl sich das Aufgabenfeld des Agile Tech Lead vor allem um Teamführung und darum dreht, technische Funktionen bereitzustellen, müssen Aspiranten auch ihre Kompetenzen unter Beweis stellen, wenn es darum geht mit Kunden und Business-Kollegen zusammenzuarbeiten. Bridget Poulos, Senior HR Director beim Sicherheitsanbieter Bionic, meint, dass technische Führungskräfte sich insbesondere auf Fragen zur Zusammenarbeit mit ihren Go-to-Market-Kollegen vorbereiten sollten. Dazu könnten gehören:

Können Sie einige der wichtigsten Kunden und Personas für eine von Ihnen entwickelte, kundenorientierte Technologie nennen?

Wenn Sie an einer internen Anwendung arbeiten, wie können Sie die anvisierten Endbenutzer und ihre Anforderungen an Workflows, Daten und Automatisierung besser verstehen?

Welche Schritte unternehmen Sie bei der Freigabe einer neuen Anwendung oder Technologie? Mit wem arbeiten Sie zusammen, um die Benutzerakzeptanz sicherzustellen und die angestrebten Geschäftsergebnisse zu realisieren?

Unternehmen erwarteten dabei detaillierte Antworten, die zeigen, wie ein Bewerber mit Menschen interagiert, so Poulos: "Die Bewerber sollten darlegen, wie sie mit Organisationen im gesamten Unternehmen zusammenarbeiten, die technischen Aspekte ihrer Arbeit angehen und diese mit dem Business verknüpfen."

2. Technische Challenges

Ein Tech Lead sollte vertraut damit sein, Lösungen für technische Herausforderungen zu finden. Noch wichtiger ist allerdings die Fähigkeit, Team-Diskussionen zu moderieren und die Beteiligten dazu zu befähigen, gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Sind die gefunden, stellt sich die Frage, ob der Agile Tech Lead diese auch den Product Ownern und Stakeholdern vermitteln kann, ohne sich dabei in technischen Details zu verlieren.

Mark Chaffey, CEO der Karriereplattform Hackajob, formuliert die passende Fragestellung, die Bewerber an dieser Stelle erwarten könnte:

Können Sie ein komplexes technisches Problem beschreiben, mit dem Sie bei einem früheren Projekt konfrontiert waren, wie Sie an die Lösung herangegangen sind und wie das Ergebnis ausgefallen ist?

Eine solche offene Frage habe für den Bewerber den Vorteil, dass dieser sein Knowhow und seine Führunsgqualitäten leichter präsentieren könne, meint der Manager und ergänzt seinen Tipp für eine möglichst überzeugende Antwort: "Zeigen Sie, dass Sie das Problem verstanden haben, demonstrieren Sie den Lösungsansatz, Ihre Entscheidungsfähigkeit sowie das Ergebnis und Learnings. Vermeiden Sie es, zu vage Beschreibungen abzugeben, Aspekte der Teamarbeit zu vernachlässigen oder gar Schuldzuweisungen gegenüber Dritten."

3. Code-Reviews und IT-Architekturen

Die Aufgaben eines technischen Teamleiters variieren je nach Unternehmen und Arbeitsumgebung. In einigen Fällen unterstützen Tech Leads ihr Team dabei, zu programmieren, in anderen sollen sie als reine Lösungsarchitekten fungieren. Simon Metson, VP of Engineering beim Softwareanbieter EnterpriseDB, gibt Einblicke, wie Arbeitgeber Programmierkenntnisse überprüfen: "Wir nutzen einen bewusst einfach gehaltenen Codierungstest. Die resultierende App, deren Fertigstellung ein oder zwei Stunden dauern sollte, gibt uns etwas an die Hand, das wir im Vorstellungsgespräch analysieren können. So können wir beurteilen, wie der Bewerber programmiert, Probleme löst und kommuniziert."

Laut Metson gehe es bei diesem Test nicht nur um technische Skills, sondern vielmehr darum, zu sehen, wie ein Bewerber die Skalierbarkeit der Applikation plane: "Ich frage gerne, wie sie die Anwendung skalieren würden, so dass sie nicht mehr nur von einer Person, sondern von Millionen von Menschen genutzt werden kann. Das ist ein guter Weg, um herauszufinden, wie Job-Kandidaten sich komplexen Problemen nähern, mit welchen Technologien sie vertraut und an welchen sie interessiert sind. Außerdem gibt das auch oft Aufschluss darüber, wie die Bewerber über Teams und crossfunktionale Zusammenarbeit denken. Das sind oft die entscheidenden Faktoren, die den Unterschied machen zwischen einem starken Programmierer und einem Tech Lead."

Selbst wenn Sie in Ihrer angestrebten Position als technischer Leiter nicht programmieren müssen: Es ist sehr wahrscheinlich, dass von Ihnen erwartet wird, Code Reviews durchführen zu können. Marko Anastasov, Mitbegründer des Softwareanbieters Semaphore CI/CD, würde an dieser Stelle Fragen stellen, die auf die Architektur- und Implementierungs-Skills von Bewerbern abstellen: "Sie könnten den Bewerber zum Beispiel bitten, die Kompromisse zwischen einer monolithischen und einer Microservices-Architektur darzulegen. Eine nuancierte Antwort, die die Vor- und Nachteile jeder Architektur abwägt, beweist, dass der Kandidat verstanden hat, dass es kein Patentrezept für die Softwareentwicklung gibt und jedes Projekt eigene Anforderungen stellt."