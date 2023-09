Das Marktforschungs- und Beratungshaus erwartet für den Zeitraum von 2023 bis 2027 zwar ein leicht verlangsamtes Wachstum der globalen Cloud-AusgabenCloud-Ausgaben. Doch mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 19,9 Prozent gehört das Public-Cloud-Segment noch immer zu den am schnellsten wachsenden IT-Märkten.

"Die Cloud dominiert die Ausgaben für Technologie in den Bereichen Infrastruktur, Plattformen und Anwendungen", kommentiert Eileen Smith, Program Vice President Data & Analytics bei IDC, die jüngsten Prognosen. "Die meisten Organisationen nutzen die Public Cloud inzwischen als kosteneffiziente Plattform, um Enterprise Applications zu hosten sowie zum Entwickeln und Betreiben von kundenorientierten Lösungen." Das Cloud-Modell werde für viele Unternehmen auch künftig die erste Wahl sein, wenn es um Innovationen in Sachen Softwareentwicklung und -betrieb gehe. Als Treiber dieser Entwicklung sieht sie vor allem neue Technologien in den Bereichen Data, künstliche Intelligenz / Machine Learning und Edge Computing.

Banking, Software und Telekommunikation treiben das Wachstum

Für die aktuelle Prognose untersuchte IDC 28 Branchen weltweit. Am meisten investieren demnach die Bereiche Banking, Software and Information Services sowie Telekommunikation bis 2027 in Public-Cloud-Dienste. In diesen Branchen erwarten die Auguren auch die höchsten jährlichen Zuwachsraten.

Cloud-Ausgaben: USA vor Westeuropa und China

Mit Ausgaben von rund 697 Milliarden Dollar im Jahr 2027 bleiben die USA der größte Markt für Public Cloud Services, gefolgt von Westeuropa mit 273 Milliarden Dollar. Auf Platz drei folgt China mit einem Volumen in Höhe von 117 Milliarden Dollar. Am schnellsten wächst der Cloud-Markt IDC zufolge in Lateinamerika (29 Prozent durchschnittliche jährliche Zuwachsrate) und China (27 Prozent).

Ausgaben für Platform as a Service wachsen am schnellsten

Das größte Public-Cloud-Segment mit einem Anteil von 40 Prozent an den Gesamtausgaben wird auch 2027 Software as a Service (SaaS) sein, prognostiziert IDC. Insbesondere Anwendungen aus den Bereichen Enterprise Resource Management (ERM) und Customer Relationship Management (CRM) trügen dazu bei. Auf den Plätzen folgen Infrastructure as a Service (IaaS) und Platform as a Service (PaaS). Die Ausgaben für PaaS-Dienste sollen mit jährlich rund 27 Prozent am schnellsten wachsen.