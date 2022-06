Der Autobauer VolvoVolvo integriert Services des Berliner Elektromobilitäts- und Payment-Dienstleisters Plugsurfing in seine E-Fahrzeuge. Plugsurfing versteht sich als Netzwerk europäischer Betreiber, das Zugang zu öffentlichen Ladestationen ermöglicht. Laut Volvo bekommen die Fahrerinnen und Fahrer nun mittels App Zugriff auf mehr als 270.000 Ladepunkte in Europa.

Die App soll den nächstgelegenen öffentlichen Ladepunkt inklusive Informationen über dessen Verfügbarkeit in Echtzeit anzeigen. Außerdem könnten die Fahrer direkt über die Smartphone-App bezahlen, argumentiert Volvo. Arek Nowinski, bei Volvo Cars für die EMEA-Region verantwortlich, sagt: "Wir wissen, wie frustrierend es für viele unserer Kunden ist, mehrere Karten und Apps mit sich herumzutragen, um verschiedene Ladestationen zu nutzen."

Anhaltend hohes Wachstum bei E-Fahrzeugen

Nach Darstellung der Partner integrieren Plugsurfings Entwicklerplattform und die "Drive API" Ladeinformationen direkt mit der Volvo Cars App. Der Automobilkonzern startete diesen Service in der Schweiz und will ihn bis Ende Juni 2022 in allen europäischen Märkten einführen. Volvo setzt sich das Ziel, bis 2030 ein "rein elektrisches Unternehmen" zu sein.

Volvo Cars hat im ersten Quartal 2022 einen Umsatz in Höhe von 74,3 Milliarden Schwedischen Kronen (etwa 7,15 Milliarden Euro) erzielt. Das entspricht gegenüber dem Vorjahreszeitraum einem Plus von rund acht Prozent. Volvo Cars verkaufte im ersten Quartal weltweit 148.295 Fahrzeuge. Recharge Modelle mit Plug-in-Hybrid-Antrieb halten jetzt 34 Prozent am gesamten Absatz, während vollelektrische Fahrzeuge bei acht Prozent liegen. Für das Jahr 2022 erwartet Volvo Cars ein "anhaltend hohes Wachstum" bei E-Fahrzeugen.

