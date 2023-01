Trotz anhaltender und neuer Krisen drehte sich auch im vergangenen Jahr das Personalkarussell in der IT-Szene weiter. Einige Mitglieder der CIO-Community wechselten auf die Anbieterseite oder stiegen in den Vorstand auf.

Januar

Martin Richtberg ist seit 1. Januar 2022 CIO von Wacker ChemieWacker Chemie. Er startete seine KarriereKarriere bei dem Chemiekonzern bereits 2001. Mehr erfahren

Dorothea Brons leitet seit Januar 2022 als CIO die IT-Geschicke am Hamburg Airport. Die Managerin ist zugleich Geschäftsführerin der IT-Tochter Airsys. Mehr erfahren

Zum 1. Januar 2022 wurde Manuela Moog Vorständin des Ressorts IT/Operations bei den Basler VersicherungenVersicherungen. Mehr erfahren

Frank Liptow, Ex-CIO von Jenoptik, wechselte im Januar 2022 als CIO zum Münchner Wafer-Hersteller SiltronicSiltronic. Mehr erfahren

Seit Januar 2022 verstärkt der einstige Zeiss-CIO Michael Belko das Team der Unternehmensberatung Grashoff & Schumm als CIO Advisor. Mehr erfahren

Februar

Die Bahn-Tochter DB Systel hat seit Februar 2022 mit Nicole Goebel eine neue Chefin. Sie folgt auf Christa Koenen, die im Septem­ber 2021 als Digitalvor­ständin zu DB SchenkerSchenker wechselte. Mehr erfahren

Ingmar KruschApleonaApleona, Bernhard Götze, wechselte Mitte Februar 2022 von der Immobilien- in die Touristik-Branche zu Aida Cruises. Mehr erfahren

Seit Februar 2022 ist Petra Clemens als CIO für die IT-Transformation beim Eisen­bahn-Logistiker VTGVTG zuständig. Sie kommt von OlympusOlympus Europa. Mehr erfahren

Birgit Bacher wurde im Februar 2022 zur IT-Vorständin und COO bei der Allianz Direct Versicherungs-AG berufen. Mehr erfahren

März

Stephan Nasterlack verantwortet seit März 2022 die IT beim Finanzdienstleister Union Investment. Er kam 2018 ins Unternehmen. Mehr erfahren

Der Ex-CIO der Oerlikon Group, Christian Fischer, treibt seit März 2022 als Chief Digital & Information Officer (CIO) die IT-Transformation beim Automobil­zulieferer Kiekert voran. Mehr erfahren

Markus Schaal wechselte von Hamburg nach Linz. Seit 1. März leitet der Betriebswirt die IT von Voestalpine. Mehr erfahren

April

Von MAN Truck & BusMAN Truck & Bus wechselte Arife Baltaci im April 2022 als Digitalchefin zum Zeppelin-Konzern. Mehr erfahren

Zum 1. April 2022 ist Michael Clijdesdale als Chief Information Officer in den Vorstand der ING Deutschland eingezogen. Mehr erfahren

Die Betriebswirtin Dilek Bocuk ist seit April 2022 CIO von SiemensSiemens Mobility. Zuvor arbeitete sie rund 17 Jahre für den Bayer-Konzern. Mehr erfahren

Seit 1. April 2022 agiert Christian Hefele als CIO und Bereichsleiter IT der Handtmann Service GmbH & Co. KG. Er folgt auf Bodo DeutschmannBodo Deutschmann, der sich Ende März 2022 in den Ruhestand verabschiedete. Mehr erfahren

Mai

Khaled Bagban heuerte im Mai 2022 als CDIO beim Stahlkonzern KlöcknerKlöckner an. Davor hatte der Manager acht Jahre bei Olympus Europa gearbeitet. Mehr erfahren

Stefan Beyler, vormals bei Gerry Weber, wechselte im Mai 2022 aus der Mode- in die Sanitär­branche und wurde CIO beim Webshop Megabad. Mehr erfahren

Dirk Ramhorst blieb der Chemiebranche treu. Am 1. Mai 2022 übernahm der einstige CIO von Wacker Chemie den CIO-Posten beim Spezialchemiekonzern Mehr erfahrenMehr erfahren. Mehr erfahren

Ingmar Krusch ist seit Mai 2022 CIO der Solarisbank. Er teilt sich seine Aufgaben mit CTO Dennis Winter in einer neu geschaffenen Doppelspitze. Mehr erfahren

Ulrike Meyer hat Ende Mai 2022 die Geschäftsführung bei Willenbrock Fördertechnik über­nommen. Ihr Nachfolger und neuer CIO ist Torben Rutsatz. Mehr erfahren

Bettina Uhlich hat im Mai 2022 ihr Amt als CIO von Evonik niedergelegt. Derzeit ist sie Präsidentin des IT-Anwenderverbands Voice e.V. Mehr erfahren

Juni

Seit dem 1. Juni 2022 ist Jutta von Mikusch-Buchberg Head of Digital Transformation beim Chemiekonzern Covestro. Die Managerin kommt vom Familienunternehmen Karl Storz. Mehr erfahren

Juli

Am 1. Juli 2022 hat der ehemalige Leoni-CIO Jörg Kohlenz die IT-Leitung bei Vorwerk Vorwerk übernommen. Mehr erfahren

Nach drei Monaten Vakanz berief der Touristikkonzern FTI mit Karl Markgraf im Juli 2022 einen neuen CIO. Mehr erfahren

Im Juli 2022 stieg Johannes Rath, bis dato CDO des Unter­nehmens, in den Vorstand der Signal IdunaIduna Versicherung auf. Mehr erfahren

Seit 1. Juli 2022 ist Dietmar Schulz CIO des Robert-Bosch-Krankenhauses in Stuttgart, einer Einrichtung des BoschBosch Health Campus der Robert Bosch Stiftung. Mehr erfahren

Nachdem David Preuss drei Jahre lang die IT des Flughafens Köln-Bonn geleitet hatte, wechselte er von der Anwender- auf die Anbieterseite. Seit 1. Juli ist er Chief Operating Officer (COO) beim Softwareanbieter Assaia. Mehr erfahren

Seit 1. Juni 2022 ist Holger Blase Chief Transformation Officer (CTO) und Mitglied der Geschäftsleitung beim Schweizer Immobiliendienstleister Wincasa. Mehr erfahren

August

September

Nach zwei Jahren bei OracleOracle Deutschland wechselte Stefanie Kemp im September 2022 wieder auf die Anwenderseite in den Vorstand der Sana KlinikenSana Kliniken. Mehr erfahren

Mit Thomas Schlüßel hat der Versicherer ZurichZurich Deutschland im September 2022 erstmals einen Chief Automation Officer benannt. In der Branche ist das ein Novum. Mehr erfahren

Nach rund einem Jahr bei AudiAudi hat sich Michael Kranz im September selbstständig gemacht. Der Manager ist bei der Beratungsfirma Acent als Partner eingestiegen. Mehr erfahren

Nach einem Jahr als Digital-Manager bei der PorschePorsche AG stieg Cihan Sügür als Head of Corporate Development & Strategybei der IT-Tochter MHP ein. Mehr erfahren

Rund dreieinhalb Jahre leitete Klaus Blüm die IT der Volkswagen-Tochter SkodaSkoda. Nun gab er den CIO-Posten bei dem tschechischen Autobauer ab und startete am 1. September als Head of Projects & Software im Team der Volkswagen-Digitalvorständin Hauke Stars. Mehr erfahren

Oktober

Die DebekaDebeka hat seit 1. Oktober 2022 eine neue IT-Vorständin. Laura Müller stieg intern auf und folgte auf Roland Weber, der den Konzern nach 20 Jahren verlassen hat. Mehr erfahren

Zum 1. Oktober 2022 hat Rüdiger Hein beim niederländischen Audiotechnik-Anbieter Sennheiser die Position des Director Group IT übernommen. Er kommt vom Maschinenbaukonzern Trumpf. Mehr erfahren

Der ehemalige MAN-Manager Alexander Eisl hat am 1. Oktober 2022 die Nachfolge von Klaus Blüm als Skoda-CIO angetreten. Mehr erfahren

Zum 1. Oktober trat Rainer Karcher die neu geschaffene Stelle als Global Head IT Sustainability bei der Allianz Technology an. Er ist im Team von CIO Gülay Stelzmüllner angesiedelt. Mehr erfahren

Im Oktober 2022 hat IT-Chef Frank Rosenberger die TUITUI Group verlassen.

November

Zum 1. November stieg Jonas Rashedi als CDO bei der FunkeFunke Mediengruppe ein. Gemeinsam mit Catherin Hiller leitet er den neuen Geschäftsbereich Funke Data & Intelligence. Mehr erfahren

Marcus Frantz hat im November 2022 den neu geschaffenen Posten des Digitalvorstands bei der Zumtobel Group angetreten. Mehr erfahren

Dezember

Der Finanzdienstleister State Street Bank International GmbH hat Simone Bock ab 1. Dezember zum Head of IT ernannt. Die erfahrene IT-Managerin kommt von der BNP Paribas Group. Mehr erfahren

2023

Peter Janze hat zum 1. Januar die Digitalberatung der Stadt München digital@M verlassen und und ist bei der auf den Public Sector spezialisierten McKinsey-Tochter Orphoz eingestiegen. Mehr erfahren

Nach rund zwei Jahren im Amt gab Christopher Lohmann den CIO-Posten beim Versicherungskonzern TalanxTalanx an Jens Warkentin ab. Der neue IT-Chef startete am 1. Januar 2023. Mehr erfahren

Der CIO der Signal Iduna GruppeSignal Iduna Gruppe, Heiko Burdack, wechselt zum 1. Februar 2023 als Chief Technology Officer zur CommerzbankCommerzbank. Mehr erfahren

Nach CIO-Positionen bei B. Braun und ZF wechselt Gerd Niehage am 1. März 2023 auf die Anbieterseite. Er wird Leiter des Bereichs Network & Infrastructure beim Schweizer Telekommunikationsunternehmen Swisscom. Mehr erfahren

Zum 1. März 2023 wechselt Alena Kretzberg von der Commerzbank zu Volkswagen Financial Services. Die neue IT-Vorständin folgt auf Mario Daberkow. Mehr erfahren

Anfang 2023 soll Hanna Huber IT- und Digitalchefin bei der Schweizer Calida Group werden. Die Stelle des Chief Information & Digital Officers (CDIO) wurde neu geschaffen. Mehr erfahren